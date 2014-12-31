2015: Gelen gideni aratmasın

Geride bıraktığımız yıla tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet iddialarını tartışarak giren Türkiye için 2014 'harika' bir yıl olmadı. 2014'te takipsizlik kararıyla sonuçlanan yolsuzluk iddialarına, yargıda ve bürokraside görevden almalara, Soma ve Ermenek'teki maden, İstanbul Mecidiyeköy'deki asansör katliamlarına, yüzlerce emekçinin hayatına mal olan iş cinayetine, basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara, hukuksuz gözaltı ve tutuklamalara, Meclis'ten geçirilen torba yasalara, 15 yaşında polis tarafından öldürülen çocukların meydanlarda yuhalatıldığına, Hrant Dink cinayetinde tetikçilerin ifadeleriyle ortaya saçılan suç ortaklıklarına, sorumlularından hesap sorulmayan Roboski katliamının 3. yıldönümüne ve bir haberin spotuna sığmayacak kadar çok insan hakları ihlaline tanıklık ettik. 2014'te umut verici gelişmeler de yaşandı. Türkiye demokrasisinin Gezi ruhunu yaşatması, Kobanê'nin IŞİS çetelerine karşı destansı direnişine şahit olduk. T24'ün yeni yıl dileği üç kelimeden ibaret: Gelen gideni aratmasın!