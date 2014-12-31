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Yılbaşında İstanbul'da 15 bin polis görev alacak

Taksim Gezi Parkı'nda Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi basın mensuplarına tanıtıldı

31 Aralık 2014 18:10

İstanbul'da yılbaşı gecesi taciz, kapkaç ve hırsızlık gibi suçlarla mücadele için 15 bin polis görev yapacak. 650'si güven timlerinden oluşan polislerin 5 bini Taksim'de olacak. Yılbaşı kutlamaları için alınan önlemlerle ilgili bilgi veren Güven Timleri Amiri Murat Öztaş güven timlerinin, belediye temizlik işçisi, simitçi, ayakkabı boyacısı, kestaneci, Milli Piyango satıcısı, aşçı, İSPARK görevlisi ve Noel baba kılığında görevde olacaklarını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Taksim Gezi Parkı'nda Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi basın mensuplarına tanıtıldı.

Güven Timleri Amiri Öztaş “Emniyet Müdürlüğü olarak yılbaşı ile ilgili bütün tedbirlerimiz hazır. Bugün itibariyle çalışmalarımıza başladık. Özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, alışveriş merkezlerinde resmi ekiplerimiz, güven timlerimiz, motorize ekipler ve yaya ekipler bu saat itibariyle artık görevdeler. Yılbaşı ile ilgili olarak İstanbul'da 15 bin polisimiz görev yapacak. Bunların 5 bin tanesi Taksim Meydanı'nda olacak. Güven timleri, resmi ekipler, narko timler buradaki bütün köşe başlarını tutacaklar. Arada gezen ekiplerimiz olacak. Yılbaşının güvenli ve güzel bir şekilde geçmesi için biz İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak hazırız" dedi.

 

MOBESE'ler  artırıldı

 

MOBESE kameralarının artırıldığını ve canlı yayın araçları ile Taksim'i izleyeceklerini söyleyen Öztaş; “Yılbaşı için canlı yayın araçlarımız olacak. Mobese kameralarımızı da artırdık. Burada bir kriz masamız olacak. Oradan her tarafı kameralar vasıtasıyla izleyeceğiz. Ayrıca yaya kameralarımız da olacak. Yılbaşında basın mensuplarının da güvenli bir şekilde görev yapması için birer tim koruma verilecek. Ağırlıklı olarak Taksim, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy olmak üzere kutlamaların olduğu her yerde polis olacak" diye konuştu.

 

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