Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı

Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen, “2015 Yılbaşı Özel Çekilişi” başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda yapılan gündüz bölümü çekilişlerinde amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 1 milyon liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirleniyor.

Noter huzurunda yapılan gündüz bölümü çekilişini vatandaşlar da izleyebiliyor, ancak basın yayın organlarının görüntü ve fotoğraf almasına izin verilmiyor.



Öte yandan, 1 milyon lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 20.00'den itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek.



İsteyen basın-yayın organları, çekilişlerin akşam yapılacak bölümünde salondan ses ve görüntü alabilecek, canlı yayın yapabilecek.

50 milyon lira büyük ödüllü Milli Piyango çekilişi sonuçlarını t24.com.tr'de bulabilirsiniz...