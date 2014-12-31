T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 2015 Yılbaşı Özel çekilişi başladı. 1 milyon üzerindeki ikramiyeler ve amarti çekilişi saat 20.00'den sonra başlayacak

31 Aralık 2014 19:06

Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen, “2015 Yılbaşı Özel Çekilişi” başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda yapılan gündüz bölümü çekilişlerinde amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 1 milyon liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirleniyor.

Noter huzurunda yapılan gündüz bölümü çekilişini vatandaşlar da izleyebiliyor, ancak basın yayın organlarının görüntü ve fotoğraf almasına izin verilmiyor.

Öte yandan, 1 milyon lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 20.00'den itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İsteyen basın-yayın organları, çekilişlerin akşam yapılacak bölümünde salondan ses ve görüntü alabilecek, canlı yayın yapabilecek.

50 milyon lira büyük ödüllü Milli Piyango çekilişi sonuçlarını t24.com.tr'de bulabilirsiniz...

 

ETİKETLER

milli piyango çekilişisonuçlarbüyük ikramiyebiletamorti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24