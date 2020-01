Diyanet'ten yılbaşı kutlamalarına 'Pagan' yakıştırması

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Hiç kimse pagan kültürüyle tüketim kültürünün, haz ve eğlence kültürüyle birleşerek, birleştirerek çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde bir yozlaşma kültürünü meydana getirmesinin doğru olduğunu söyleyemez" dedi.

Mehmet Görmez, Altındağ İlçe Müftülüğü yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmasına, 2 gün sonra başlayacak Mevlit Kandili'ni kutlayarak başladı.

'Müftü sıradan bürokrat değildir'

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, namazın Allah'ın emri olduğunu vurgulayan Görmez, "Aynı şekilde müftü sıradan bir bürokrat değil. İmamların amiri, Diyanet'in o ildeki, o ilçedeki idarecisi değil, sadece o şehrin bütün dini hayatı, bütün manevi hayatıyla ilgilenen, kadınlarla, çocuklarla, gençlerle, ailelerle, onların her türlü sorunlarıyla ilgilenen, Din-i Mübin-i İslam'ın o rahmet mesajını her tarafa ulaştıran insandır aynı zamanda. Onun için mühim olan bu görev tanımlarımızı değiştirmemiz. Müftülükler, sıradan bir devlet dairesi değildir, asla olmamalıdır. Her türlü vatandaşın girdiği, derdiğini anlattığı, derdine çare aradığı, derdine derman aradığı bir mekan olmalıdır aynı zamanda. Orası bir şefkat yuvası, orası bir merhamet ocağı olmalıdır. Yüce dinimiz bize bunu emretmiştir" şeklinde konuştu.

'Yılbaşı, noel gibi konularda toplumda tartışma yaşanır'

Görmez, yılbaşı konusuna da değinerek, miladi takvime göre bugün 2014'ün sona erdiğini ve yeni bir yılın başladığını söyledi. Her yıl bu mevsim geldiğinde toplumda bir tartışma yaşandığını anımsatan Görmez, "Bu tartışmayla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı en küçük bir imada bulunduğunda, hutbesinde, vaazında bir cümle sarf ettiğinde de o dahi tartışma konusu olur. Yılbaşı, noel gibi konularda toplumda bir tartışma yaşanır. Gönül ister ki her sene bu mevsimler geldiğinde bu tartışmayı yapmak yerine iç içe geçmiş insanlıklarımızı sorgulamaya fırsat veren bir milat olsun her yılbaşı" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

'Pagan kültürü, haz ve eğlence kültürü gençler üzerinde...'

Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, kim ne derse desin, müftüleriyle, vaizleriyle, imamlarıyla bu konudaki şefkatli ve dostça tavsiyelerini, nasihatlerini yapmaya devam edeceğini aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin dostça uyarısını paylaşan Görmez, şunları kaydetti: "Hiç kimse pagan kültürüyle tüketim kültürünün, haz ve eğlence kültürüyle birleşerek, birleştirerek çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde bir yozlaşma kültürünü meydana getirmesinin doğru olduğunu söyleyemez. Hele hele bütün bunların da noel, çam ağacı, kumar, içki, spor toto, loto gibi insanı kendisinden ve Rabbinden uzaklaştıracak davranışlarla birleşerek, birleştirilerek, toplumun yozlaşmasına izin veren bir geleneğin oluşmasına, Diyanet İşleri Başkanlığı daima bunun doğru olmadığını, şefkatli bir şekilde topluma ifade etmeye, dostça bu uyarısını yapmaya devam eder.



Pagan kültürü, tüketim kültürü, haz ve eğlence kültürüyle birleşerek gençlerimiz üzerinde bir yozlaşma kültürü meydana getirmesinin doğru olmadığını söylemeye devam ederiz. Bunun, noel ve çam ağacının gölgesinde yapılması hiçbir dine ve hiçbir inanca göre de doğru olduğunu ortaya koymaz. Bunu açıkça ifade etmek isterim."