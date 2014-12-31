2015'e evinde girecek olanları ekranlarda neler bekliyor?

2014'e veda edip 2015'e merhaba diyeceğimiz bugün TV kanallarında özel yılbaşı programları ekrana gelecek. Kanallar yılbaşı için son hazırlıklarını yaptı ve Çarşamba gününe özel yayın akışları hazırladı.

İşte TVAktuel.com’un hazırladığı TV’de 2015 yılbaşı rehberi.

TV 8 yılbaşı ekranı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8'de 2015 yılbaşı akşamı O Ses Türkiye özel bölümü yayınlanacak. Mazhar-Özkan, Hadise, Ebru Gündeş ve Gökhan’ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programında yine ünlü isimler sahneye çıkarak performanslarını gösterecek ve jürinin kendilerini seçmesini bekleyecek. TV8'de ayrıca eser yenenler, ibrahim büyükak ve Oğuzhan Koç’la 3 adam’ın özel bir şovu da olacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel 31 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de TV8'de.

Kanal D yılbaşı ekranı

Kanal D’de bu yılbaşı 2 program özel bölümleriyle ekranda olacak. Tolga Çevik ve Ezgi Mola’yla Arkadaşım Hoşgeldin Yılbaşı Özel bölümüne ünlü sanatçı Bülent Ersoy konuk olacak. Çekimleri tamamlanan programda Bülent Ersoy’un sahnede doğaçlama esprilere nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Kanal D’nin bir başka yılbaşı programı ise ekran klasiği haline gelen Ben Bilmem Eşim Bilir olacak. Ancak bu defa sevilen yarışmada ünlü çiftler ter dökecek. Ben Bilmem Eşim Bilir’in yılbaşı bölümünde Demet Akalın – Okan Kurt, İrem Derici – Rıza Esendemir, Keremcem – Seda Güven ve Ümit Besen – Emel Besen çiftleri yarışacak. Kanal D’de yılbaşı akşamı Ben Bilmem Eşim Bilir saat 20.00'de, Arkadaşım Hoşgeldin ise 23.15'de ekranlarda olacak. Kanal D izleyenleri 2015'e Bülent Ersoy’la girecek.

Star TV yılbaşı ekranı

Star TV yılbaşı ekranında Güzel Köylü ve Mahşer-i Cümbüş özel bölümleri yayınlanacak. Reyting birincisi dizi Güzel Köylü’nün yılbaşı özel bölümünde Sibel Can ve halil sezai konuk olacak. Güzel Köylü 31 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de başlayacak. Uzun süredir ekranlarda olmayan sevilen program Mahşer-i Cümbüş ise yılbaşı akşamı ekranlara dönüyor. Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilek Çelebi, Özlem Yüray ve Yiğit Arı’dan oluşan ekibin en güzel skeçleriyle izleyiciyi eğlendireceği ve neşesine neşe katacağı programın yönetmenliğini ise Selçuk Aydemir üstleniyor. Mahşer-i Cümbüş ünlü isimlerin konuk olacağı özel bölümüyle yılbaşı akşamı Güzel Köylü’nün ardından 00.30'da ekranda olacak.

Show TV yılbaşı ekranı

Show TV yılbaşı akşamında Alişan ve Çağla Şikel’in sunacağı özel bir eğlence programı hazırladı. 31 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de başlayacak özel eğlence programına Volkan Konak, Zara, Hakan Altun, Kutsi, Mehmet Erdem, Berkay, Berksan, Hüsnü Şenlendirici izleyenlere müzik ziyafeti verecek.

Fox TV yılbaşı ekranı

Fox TV’de yılbaşı akşamı Bir Kadın Bir Erkek İki Çocuk programı özel bölümüyle ekranlarda olacak. Ünlü şarkıcı Kibariye’nin konuk olacağı Demet Evgar ve Emre Karayel’in dizide ünlü şarkıcı Kibariye izleyiciye keyifli anlar yaşatacak.1 Erkek 1 Kadın, yeni yıla bütün erkek ve bütün kadınlarla giriyor! Dizinin yılbaşı için özel olarak hazırlanan bölümüne sanatçı Kibariye, “Feryadiye” karakteriyle konuk oluyor. Program yılbaşı akşamı 22.30'da yayınlanacak. Fox TV’de saat 20.00'de ise Romantik Komedi filmi ekranda olacak.

ATV'de 2015 yılbaşı ekranı

Ankara’nın Dikmen’i dizisinin yılbaşı özel bölümüne Ankaralı Turgut konuk oluyor. Tilbe ve Latif yılbaşı gecesi için arkadaşlarına davetlidir. Dikmen ise, bir televizyon programına katılacaktır. Ankaralı Turgut’un da yer aldığı yılbaşı programı için Dikmen çok heyecanlıdır fakat ortada var olan yanlış anlaşılma sebebiyle işler istediği gibi gitmez. Yılbaşı gecesi Zirek, taksiye aldığı yaşlı bir adamı kim olduğunu hiç bilmeden yılbaşını yalnız geçirmemesi için evlerine davet eder. Gecenin sonunda adamın kimliği sadece Zirek’i değil herkesi çok şaşırtacaktır. 21.45 ATV

TRT 1 yılbaşı ekranı

Hande Subaşı ve Uraz Kaygılaroğlu’nun sunduğu TRT’nin yılbaşı özel programında İrem Derici, Mabel Matiz, Mehmet Erdem, Mustafa Keser, Niran Ünsal ve Sevcah Orhan sevilen şarkılarını söyleyecek. Saatler gece 12’yi gösterdiğinde ise sahneye Mustafa Ceceli çıkacak. Şarkıcı, yeni yılın ilk dakikalarında yeni albümde yer alan şarkıları ilk kez seslendirecek. 21.45 TRT 1 / TRT MÜZİK

NTV 2015 yılbaşı ekranı

Assolistlerin öyküsü

Müzeyyen Senar’dan Zeki Müren’e Safiye Ayla’dan Hamiyet Yüceses’e, Emel Sayın’dan Neşe Karaböcek’e, Gönül Yazar’dan Bülent Ersoy’a, Muazzez Abacı’dan Hülya Koçyiğit’e, plaklı-gazinolu günlerin, efsane assolistlerin öyküleri. Efsane seslerden unutulmaz şarkılar, arşivlerden kalan özel kayıtlar NTV Yılbaşı Ekranı için yeniden bir araya geliyor. 21.10 NTV

Ata Demirer ile alaturka keyfi

İlk müzik albümü Alaturka ile büyük beğeni kazanan Ata Demirer yılbaşında NTV izleyicileriyle buluşacak. Demirer en sevdiği parçalardan derlediği Alaturka albümünde yer alan şarkıları ile müzik şöleni yaşatacak. Konserde Ata Demirer’e, albümünde olduğu gibi birbirinden ünlü isimlerden oluşan bir orkestra eşlik edecek. 23.10 NTV

CNBC-E yılbaşı ekranı

Yılbaşı akşamları Victoria’s Secret defilesini yayınlayarak bir ekran klasiğini yerine giren CNBC-E’de diğer kanallara alternatif bir özel yayın olacak. Yılbaşı gecesi şov üstüne şov! David Blaine’in sihir şovunun ardından Robbie Williams’ın müzik şovunu izliyor, Victoria’s Secret’ınModa şovuyla Cnbc-e yeni yıla giriyor..

21.45'te David Blaine Magic Show

23.00'da Robbie Williams Live Show

24.00'da Victoria’s Secret Fashion Show