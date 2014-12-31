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Yaşam

Yeniçeri Noel Baba'yı kovaladı!

BBP üyesi gençler yılbaşı kutlamalarına tepki göstermek için ilginç bir eylemde bulundu

31 Aralık 2014 15:54

Bolu’da yılbaşı kutlamalarına tepki gösteren Büyük Birlik Partisi (BBP) üyelerinin kentin en işlek caddesinde yaptığı gösteride, temsili yeniçeri, vatandaşlara hediye paketleri dağıtan Noel Baba’yı kovaladı.

BBP üyesi gençler yılbaşı kutlamalarına tepki göstermek için ilginç bir eylemde bulundular. İzzet Baysal Caddesi’ndeki gösteride Noel Baba yoldan geçen vatandaşlara hediye paketleri dağıttı. Bu sırada padişah vezirine dönerek Noel Baba’nın cadde üzerinde ne yaptığını sordu.

 

Atın bunu kentten

 

Noel Baba’nın hediye dağıttığını duyan padişah sinirlenerek vezirine “Atın bunu kentten” diyerek bağırdı. Padişah, Noel Baba’yı alması için yeniçeriye talimat verince cadde de kovalamaca başladı. Yeniçerinin, Noel Baba’yı kentin en işlek caddesinde kovalaması ilginç görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar meraklı bakışlarla yeniçerinin Noel Baba’yı kovalamasını izlediler.

Yılbaşı ve noel kutlamalarına tepki gösteren BBP Bolu İl Başkanı Mahmut Alan, “Vatandaşlar yeni yıla girecekleri için kutlama yapıyorlar. Biz noel kutlamalarına karşıyız. Bunu da böylesi bir oyunla dile getirmek istedik” dedi.

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