10 ülkeden Yemen'e hava operasyonu

Yemen'e Suudi Arabistan liderliğinde gece yarısı 100 savaş jeti ile Başkent Sana’da Husi’lere yönelik uluslararası askeri operasyon başlatıldı. Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Adel el-Cubeyr, Riyad'ın Yemen'de Husilere karşı askeri operasyon başlattığını açıkladı. Cubeyr, "Suudi Arabistan'ın, Yemen Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi'nin meşru hükümetini korumayı amaçladığını" söyledi. Washington'da konuşan Cubeyr, hava saldırılarını kapsayan operasyona Körfez ülkelerinin de destek verdiğini ifade etti. Cubeyr, "Suudi Arabistan'ın, komşu ülke Yemen'in halkını ve Yemen'in meşru hükümetini korumak için ne gerekiyorsa yapacağını" dile getirdi.