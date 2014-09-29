Zonguldak'ta HES istemeyen köylülere 30 milyon liralık tehdit

Zonguldak'ta HES şirketi aleyhine dava açan köylülere tepkiye yol açan bir ihtarname geldi. Proje sahibi şirket, projenin durması halinde zararının 30 milyon lira olacağını belirterek bunu köylülerden tahsil edebileceğini belirten noter onaylı bir yazıyı davacılara gönderdi.

Serak Ocak'ın Radikal'deki haberine göre, AKP Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar'ın babası Celal Ulupınar'a da 30 milyon liralık ihtarnameden gönderildi.

Zonguldak Devrek’e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki Devrek Çayı üzerinde, REİS A.Ş. tarafından geçen yıl Çayaltı 1 ve 2 adlı iki hidroelektrik santralin (HES) yapımına başlandı. Sularının elinden alınacağını iddia eden köylüler, HES projelerine karşı çıktı. Bölgede eylemler düzenlendi. Devrek Çayı üzerinde bulunan ve birçok köye ulaşımı sağlayan Bük Köprüsü’nün altında çalışan iş makineleri köprü ayaklarına zarar verdiği gerekçesiyle köylüler tarafından durduruldu. Bölge sakinleri daha sonra proje hakkında verilen ÇED olumlu kararının iptal edilmesi için dava açtı.

Eylemlerin ardından REİS A.Ş., internet üzerinden yayın yaptığı bir haber portalında, “Gerektiğinde dövüşmesini de iyi biliriz” başlığını taşıyan bir haber yayınladı. Köylüler haberi ‘açıkça bir tehdit’ olarak yorumladı.

Şimdilik 30 milyon...

Olayların ardından şirket adına Ankara 56. Noterliği’nde 11 Eylül 2014’te hazırlanan bir ihtarname dava açan köylülere gönderildi. Yazıda, mahkemenin çalışmaları durdurması halinde ortaya çıkacak yaklaşık 30 milyon liralık zararların köylülerden tazmin edilebileceği belirtildi. Yazıda, “Davacı olduğunuz Zonguldak İdare Mahkemesi’nin 2014/937E ve 2014/944E sayısındaki haksız talebinizin kabulü halinde müvekkil şirketin uğrayacağı zararlar –ki şimdilik 30.000.000.00 TL’ye tekabül edecektir- tazminini talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu ihtar ve beyan ederiz” ifadesi yer aldı. Tebligat 14 kişiye gönderildi. Bu kişiler arasında AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’ın babası Celal Ulupınar’da yer aldı.

Köylüler, tebligatın kendilerine ulaşmasının ardından Bük Köprüsü üzerinde bir basın açıklaması yaparak durumu protesto etti. Yapılan açıklamada, "tebligatın açıkça bir tehdit olduğu vurgulanarak, davayı Çevre Şehircilik Bakanlığı’na açtıklarını, şirketin bir zararı olması durumunda bunu izni veren bakanlık tarafından karşılanması gerektiği" belirtildi.

Ekonomik bir tehdit

Zonguldak Ereğli’de yaşayan avukat Yakup Okumuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ve menfaatleri zarar gören herkesin dava açabileceğini hatırlatarak, tebligatla ilgili şu yorumda bulundu:

“Müvekkillerimiz, HES projelerinin yaşam alanlarına zarar vereceği, doğal yapıyı bozacağı gerekçesiyle verilen ÇED olumlu kararının iptali için dava açtı. Onaylanan imar planları da dava konusu edildi. Davalardan biri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, diğeri Zonguldak Valiliği'ne açıldı. Davaların esas tarafları bakanlık ve valiliktir. Şirket, müvekkillerimize ihtarname göndererek ekonomik yönden büyük bir zarara uğratmakla tehdit etmiştir. Daha önce de müvekkillerimize, "Dövüşmeyi de iyi biliriz" diyerek de gözdağı vermişlerdi. Amaçları nedir bilmiyoruz...”