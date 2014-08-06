HES için 'acele el koyma'ya durdurma kararı

Artvin’in Arhavi ilçesinde 2012 yılında yapımına başlanan Kavak HES projesinin tamamlanması için Bakanlar Kurulu tarafından ‘acele kamulaştırma’ çıkarıldı. Bölge halkı acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu. Dava devam ederken çıkarılan ‘acele el koyma’ işlemi başlatılmasına Arhavi Asliye Hukuk Mahkemesi durdurma kararı verdi.

İdris Emen’in Radikal’de yer alan haberine göre, Arhavi Belediye meclisi, 4 Eylül 2013 tarihinde 1/1000 ile 1/5000 nâzım imar planlarında değişiklik yaparak tarım alanı olan Cumhuriyet Mahallesi’nin bir kısmını ‘konut dışı kentsel çalışma alanı’ ilan edip HES projesine onay verdi. HES projesinin hayata geçirilmesi için 14 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 236, 237, 279, 282 ve 284 adadaki 12 parsel için 'acele kamulaştırma' kararı alındı. Bunun üzerine bölge halkı, acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi için Danıştay 6. Dairesi’ne başvurdu. Dava devam ederken acele kamulaştırma kararının hayata geçirilmesi için ‘acele el koyma’ işlemleri başlatıldı. Acele el koyma işlemlerinin de iptal edilmesini isteyen bölge halkı Arhavi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurunca Mahkeme, acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi için Danıştay 6. Dairesi’nde açılan iptal davasını gerekçe göstererek ‘acele el koyma’ işlemlerini durdurdu.

‘Hukuka aykırıdır’

HES için alınan acele kamulaştırma kararının hukuka aykırı olduğunu söyleyen Arhavi Doğa Koruma Platformu üyesi Hasan Sıtkı Özkazanç sözlerine şu şekilde devam etti: "Acele kamulaştırma kararları sadece savaşta ve olağanüstü dönemlerde alınabilir. HES projesi için acele kamulaştırma kararının alınması hukuka aykırıdır. Danıştay, İzmir Efemçukuru Madeni ile ilgili daha önce alınan acele kamulaştırma kararını ‘acelelik koşulu’ gerçekleşmediği gerekçesiyle 2008 yılında iptal etmişti. Benzer bir durumla karşı karşıya olduğumuz için biz de acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi için Danıştay 6. Dairesi’ne başvurduk. Kavak HES projesi için alınan acele kamulaştırma kararının iptal edilmesini istiyoruz."