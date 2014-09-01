HES yapmak isteyen şirketten direnen köylülere tehdit: Dövüşmesini de iyi biliriz

Zonguldak’ın Çaydeğirmeni beldesinde HES yapmak isteyen şirketin çıkardığı “Yeşil Doğa” adındaki gazetede HES karşıtı köylüler, “Kendimizi savunmasını ve dövüşmesini de biliriz” manşetiyle tehdit edildi.

Evrensel gazetesinin Ahmet Öztürk'ün haberine göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesinin Çaydeğirmeni beldesinde Devrek Çayı üzerinde Çayaltı – 1 ve 2 HES’lerinin yapımına başlayan Reis Enerji adlı şirket köylülerin direnişini kırmak için her türlü yola başvuruyor. İnşaata başlayan şirket, köylülerin direnişi üzerine Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden “ÇED gerekli değildir” raporu aldı.



Mahkemeye raporun iptali için başvuran köylüler zaman zaman fiili mücadelelerle inşaatı durdurmaya çalıştı. Şirket ise bu kez “Yeşil Doğa” adında gazete çıkarmaya başladı. Gazete, kaliteli baskısına karşın ücretsiz olarak binlerce kişiye dağıtılıyor.

Köylüler suç duyurusunda bulundu

Gazetenin son sayısında ise HES çalışmalarını engelleyen köylüler, “Kendimizi savunmasını ve dövüşmesini de iyi biliriz” manşetiyle açıkça tehdit edildi. Bunun üzerine Bük Köprüsü üzerinde toplanan köylüler bir basın açıklaması ile suç duyurusunda bulundu.

'Suyumuzu savunmasını iyi biliriz’

Köylüler adına konuşan Cemil Temel, “Biz de doğamızı, toprağımızı, suyumuzu savunmayı iyi biliriz” diyerek köylülerden herhangi birine en küçük zarar bir zarar gelmesi durumunda bundan şirket yöneticilerini sorumlu tutacaklarını söyledi.



Temel gazeteyle ilgili yasal tüm yollara baş vuracaklarını da sözlerine ekledi. Daha sonra köprüyü bir süreliğine trafiğe kapatan köylüler, “HES yapma boşuna yıkacağız başına”, “Sularımız özgürdür, özgür akacak”, “HES’çi şirket Çaydeğirmeni’ni terk et” sloganları atarak belde merkezine kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında jandarma geniş güvenlik önlemi aldı.