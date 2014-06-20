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Çevre

HES yapımı iptal edilen Fırtına Vadisi'nin taşları yağmalanıyor

Dünyanın korunması gereken 200 ekolojik bölgesi arasında gösterilen Fırtına Vadisi’nden iş makineleriyle gelişigüzel taş çıkarılması tepki yarattı

20 Haziran 2014 16:33

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği ve yıllar önce yöre halkının verdiği mücadeleler sonucu hidroelektrik santral yapımından kurtulan Rize'nin Fırtına Vadisi'nde, dere yatağından gelişi güzel taş alınması tepki çekti. Fırtına Vadisi Derelerin Kardeşliği Platformu üyeleri ile CHPİl Genel Meclis üyesi Mustafa Buçan'ın başvurusu üzerine dereden taş alımı durduruldu. 

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Ardeşen ile Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki Yamaçdere Köyü yakınlarında Fırtına Deresi'nden iş makineleri ile taş alımı yapıldığı haberini alan Fırtına Vadisi Derelerin Kardeşliği Platformu üyeleri ile CHP İl Genel Meclis üyesi Mustafa Buçan bölgeye giderek incelemede bulundu. Dere yatağından izinsiz olarak taş alındığını iddia eden grup Jandarma'ya haber verdi, gelen ekibin tutanak tutmasının ardından da Pazar Bölge Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Bölgede dere yatağından taş alımı durduruldu, olayla ilgili yasal inceleme başlatıldı. 

 

'Yasak ama har gün geliyorlar' 

 

 

Fırtına Vadisi Derelerin Kardeşliği Platformu üyesi Saltuk Deniz, yasak olmasına rağmen taş alımının yapıldığı koruma altındaki Fırtına Vadisi'nde çalışmaları takip edeceklerini belirterek, "Malzeme alımının yasak olması ve bu nedenle yapılacak çalışmalar için ruhsat verilememesine rağmen keyfi olarak verilen sözlü izinler ve yasal kılıf sağlamak için verilen geçici izinlerle Fırtına deresinden malzeme alınmaya çalışılmaktadır. Başbakanlık genelgesi ile kum ve çakıl çıkarma yönetmeliklerine göre malzeme çıkarılması yasak olan dereden her gün malzeme çıkarmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz, Fırtına Vadisi'nin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

 

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