HES bir köyü haritadan silecek!

Isparta Sütçüler ilçesinde Ayvalıpınar’dan başlayan Kartöz ve Ayvalı derelerinin Antalya’nın Manavgat ilçesi Değirmenözü Köyü’nde Yukarı Köprüçay’la birleştiği bölgede, Taçyıldız Elektrik Sanayi Üretik A.Ş. firması tarafından yapımı devam eden Kasımlar Barajı, Kasımlar I, Kasımlar II ve Değirmenözü HES projeleriyle Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisleri Beton Santrali’ne ilişkin, köylülerin hukuki mücadelesi sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ’ÇED Olumlu’ kararına karşı köylüler ve doğaseverler, 2012’nin Eylül ayında Isparta İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma ve raporun iptaline ilişkin dava açtı. Ancak mahkeme, projenin birden fazla ili kapsadığı gerekçesiyle ’görevsizlik’ kararı vererek, dosyayı Aralık 2012’de Danıştay’a gönderdi. Danıştay 14’üncü Dairesi’nde devam eden davaya ilişkin 5 kişiden oluşan bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaptı.

Mehmet Çınar’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, ÇED Olumlu raporunda ekosisteme etkilerin yeterince değerlendirilmediğine dikkat çeken avukat Tuncay Koç, projedeki su miktarlarının birbiriyle uyuşmadığı, projenin entegre olmasına rağmen iletim tesislerinin projede bulunmadığını söyledi. Projede yaklaşık 300 nüfuslu ve bölgenin merkezi konumundaki doğal bir cenneti andıran Sütçüler’in Darıbükü Köyü’nün tamamen su altında kalacağını belirten avukat Tuncay Koç, "Bununla ilgili sosyal ekonomik araştırma hiç yapılmamış. Orada yaşayan halkın ne yapacağına dair projede hiç bilgi yok" dedi.

Endemik türler de yok olacak

Yukarı Köprüçay Havzası olarak anılan bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu anlatan Koç, "Raporda endemik türlerin nasıl korunacağına dair de bir çalışma yok. Bölgede sürüngenler, kuşlar ve bitkiler bakımından önemli endemik türler var. Bunlardan biri gökkuzgun kuşu ve kızıl akbabalar. Bölgede 10 endemik bitki olduğu raporda var ama alanda geniş yayılım olduğundan tamamen yok edilmeyeceği söylenmiş. Oysa baraj altında kalan bitkiler zaten yok olacak" diye konuştu.

‘Orman katliamı olacak’

Borularla iletim hattı nedeniyle doğanın tamamen tahrip olacağını söyleyen Koç, "Projenin resmi bilgisinde 11 bin ağaç kesilecek deniliyor, bunlar ağırlıklı kızılçam ve karaçam. Fakat daha önemli ardıç, çınar ve meşelerin de kesileceği yazılıyor. Bunun dışında yol ve iletim hattı için kaç bin ağacın kesileceği ise belirtilmemiş. Bunların daha sonra Orman Bakanlığı’ndan alınacak izinle kesileceği belirtiliyor. Dolayısıyla orada tam bir arman kıyımı olacak" diye konuştu.

298 milyon liralık proje

3 HES, 1 baraj, taş ocağı ve beton santralinden oluşan 298 milyon liralık proje kapsamında 99 MW’lık kurulu güçle yıllık 266 bin MW/h elektrik enerjisi üretimi planlanıyor. Proje tüm yapılarıyla birlikte Isparta ve Antalya’da 17 kilometrekarelik alanı kapsıyor. Davası devam eden projede baraj ve HES inşaatlarına başlandı ve inşaatlarda yüzde 30, yüzde 50 seviyelerine ulaşıldı.