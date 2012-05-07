Zokora'nın Emre'ye attığı tekme maçın olayı oldu

Süper Final'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Zokora-Emre gerginliği damgasını vurdu. Fenerbahçe'li Emre Belözoğlu'nun Trabzonspor'lu Zokora'ya ırkçı sözlerinden sonra tekrar karşı karşıya gelen iki rakip arasında sertlik dikkat çekti. Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşamada Trabzonspor'un 50. dakikada attığı golün ardından Fenerbahçeliler santra vuruşu yaptıktan sonra Zokora, hücuma kalkan Emre Belözoğlu'nun kasıklarına tekme attı. Maçın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu'nun Zokora'ya sarı kart vermesi ise Fenerbahçelileri adeta çıldırttı.

Süper Final'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Emre Belözoğlu ile Zokora arasında yaşananlar damgasını vurdu.

Gergin bir ortamda seyreden maçta iki takımın futbolcuları da sertliği elden bırakmadı.

Trabzonspor'un maçın 50 dakikasında gelen golünün ardından santra vuruşundan sonra atağa kalkan Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun sert bir müdahaleyle durduran Zokora maçın en çok tartışılan ismi oldu. Belözoğlu'nun kasıklarına tekme atan Zokora sarı kart görürken, saha bir anda karıştı.

Maçın ardından pozisyon hakkında konuşan spor yorumcuları Zokora'nın kasti bir faul yaptığını ve direkt kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği görüşünde birleşti.

Maçın ardından soyunma odası koridorlarında da gerginlik sürerken iki kulüp yöneticileri ve futbolcuları arasında kavga çıktı.



"Her 2 dakikada bir anneme küfür ettiler"



Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta sarı-lacivertli takımın ilk golünü atan Emre Belözoğlu, gelecek hafta taraftarlarının önünde Galatasaray'ı yenip kupayı kaldırmak istediklerini söyledi.

Emre'nin maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yer aldı.

Maçta konuşulacak çok şey olduğunu belirten Emre, şunları ifade etti:

“Şenol Güneş de Aykut hoca da çok değerli insanlar. Ancak futbolda bazı şeyler o kadar koptu ki, bu iki insanı ayrıştırabiliyor. Ben 32 yaşımdayım, geçmişimde hatalar da yaptım. Taraftarlar bugün her 2 dakikada bir anneme küfür ettiler. Bana her küfür eden arkadaşıma gözlerinin içine bakarak diyorum ki, bugün evlerine gittiklerinde kendi annelerinin elini benim için öpsünler. Çünkü hiç kimsenin annesi küfürü hak etmiyor. Herkes hatalarından dolayı eleştirilebilir ve yargılanabilir. Geçmişte ben de hatalar yaptım, bugün yaptığımı düşünmüyorum. Kimsenin annesi küfrü hak etmiyor. Benim annem hiç hak etmiyor. Trabzonlular çok istiyorlarsa gidip kendisini görebilirler, benim bütün ailem Maçka'da yaşıyor. Gitmek görmek isteyen varsa görebilirler.”



“Gerginlik bize yarıyor”



Emre Belözoğlu, maçı da değerlendirerek, “Maça iyi başladık. Gerginlikler bize yarıyor diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim” dedi.

Şampiyonluk fırsatını ellerine geçirdiklerini kaydeden Emre, “Kim şampiyon olursa olsun, Türkiye'de artık bazı şeylerin gözden geçirilmesi lazım. Türkiye'nin en kariyerli futbolcularından biri olarak başta ben, yöneticiler, başkanlar, medya mensupları elini vicdanına koyup hareket ederse güzel günler gelecektir. Bugün bir milat olsun benim ve Türk futbolu adına. Futbol bu kadar ölüm kalım değil. Bunları herkesin bilmesi gerekiyor. Futbol hayatta her şey değil. İnsanın ailesi, şerefi ve namusundan önceye gelecek bir şey değil” şeklinde konuştu.



“Galatasaray'ı yenip, kupayı kaldırmak istiyoruz”



Emre, önümüzdeki hafta Galatasaray'ı yenip, şampiyon olmak istediklerini vurgulayarak, “Çok önemli bir periyottan geçtik. Bu sene başı itibariyle çok zorlandık. Büyük seyircimiz önünde Galatasaray'ı yenip kupayı kaldırmak istiyoruz. Futbol bu, yapıp yapamayacağımızı bilmiyoruz. Bunu Allah bilir ancak. Tabii başkanımızın dediği gibi 'zafer inananlarındır'. Biz de inanıyoruz. Geçen sene haksızlığa uğradıysak ki ben uğradığımızı düşünüyorum, Cumartesi günü de inşallah yüzü gülen bilen oluruz” diye konuştu.

Zokora, Emre'nin elini sıkmadı

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Zokora, "Bana pis zenci dedi" dediği Emre Belözoğlu'nun elini sıkmadı.

Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki ilk maçın ardından Fildişi Sahilli futbolcu, Emre'nin kendisine 'pis zenci' dediğini iddia etmiş, kamuoyu uzun süre bu konuyu konuşmuştu.

Rövanş maçının seremonisi sonrası Fenerbahçeli futbolcular sırayla ev sahibi takım futbolcularının ellerini sıkarken Zokora ve Emre karşı karşıya geldi ve Zokora, Emre'nin uzattığı eli havada bıraktı.