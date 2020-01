Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Trabzonsporlu Didier Zokora'ya karşı kullandığı belirtilen ırkçı söylemlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Zokora'ya ırkçı bir söz söylemediğini belirten Emre Belözoğlu, ''Eğer ki içimde ırkçılık besliyorsam, Allah kalbimi yerinden çıkarsın...'' dedi.

İşte Emre'nin açıklamaları:

"Hiç beklemedğim bir şekilde karşıma farklı olayların çıkması nedeniyle buradayım. Irkçılık, her şeyden öncen hiç görmediğimiz bir olgudur. Bir tecrübesini İngiltere'de yaşamıştım. Türkçe sözümün karşılığı İngilizce bir kelemieye yakın olması nedneiyle yanlış anlaşılma yaşanmıştı. Sonunda hak yerini bulmuştu. Yobo ve diğer arkadaşlarımızla vedalaşmıştık. Eğer ki içimde ırkçılık besliyorsam, Allah kalbimi yerinden çıkarsın. Bunlar yaşandığı için tekrar herkesten özür diliyorum.

Halil'e yaptığım faul sonrası Zokora ile kötü konuşmalarımız oldu. 2-3 dakika sonra özür diledik ve sarıldık. Maçtan sonra Zokora'nın bana söylediği sözler beni üzdü. Zokora benim f... negro dediğimi iddia etti. Böyle dediğimi iddia etti. Bu sözleri söylediğimi kabul etmiyorum. Ben f... frick dedim. Bunu İngiltere'den öğrenmiştim, iyi bir şey değil ama Zokora'nın bunları söylemesinde art niyet olarak görüyorum. Irkçılığı kabul etmiyorum.

Maçın sonunda da birbirimize başarılar dileyip ayrıldık. Dün bazı şeyleri kabul ettim ama bugün görüntüleri izlediğimde otaya çıkan bir gerçek var. Onun için kutsal olan şey, benim için de kutsaldır. Bu kelimeyi kesinlikle ettiğimi kabul etmiyorum. Görüntülerde böyle bir diyaloğun olmadığını görüyoruz. Siyahi arkadaşlarıma böyle bir şey hissettirdiysem özür dilerim. Zokora'nın belirttiği sözleri söylemedim. Ben özür diliyorum, Zokora'dan da özür ve açıklama bekliyorum."

Yobo'nun açıklamaları ise şöyle:

"Emre geldiğimden beri iyi bir arkadaşım. Zokora da iyi bir arkadaşım. Türkiye'de şu ana kadar ırkçılıkla ilgili bir örnek görmedim. Dediğiniz kavramlar İngiltere'de çok oluyor ve orada ırkçılığı önlemek adına yapılan çalışmalar da var. Yüksek tansiyonla birlikte maç içinde kötü sözler kullanılabilir. İngiltere'de Emre ile yaşadığımız olaya gelince, birbirimize bazı şeyler söyledik cevaplarını da verdik. Konu tamamen çözüldü. Emre, kesinlikle yenilgiyi kabul etmeyen bir savaşçı. Ama bunu yaparken din, dil, ırk ayrımı yapmayan birisi. Antrenmanda karşı takımlarda oynuyoruz. Yüksek tansiyonla birbirimize bir takım kelimeler ediyoruz. Hiç kimse takımının kaybetmesini istemez.

Sahada olan sahada kalır. Zaten maç sonunda Emre ve Zokora sarıldılar. Zokora arkadaşım olduğu için ufak bir konuşmamız oldu. Dünya fuıtbolunun önemsediği bir olayı yaşamış olsaydı maç sonrası bana söylerdi. Emre olduğu zaman olaylar daha farklı yerlere çekiliyor. Emre'nin böyle bir insan olmadığını düşünüyorum. Sadece çok hırslı."

Emre: Anlayış bekliyorum

"Fenerbahçe ve Trabzonspor, iki büyük camia. Kişiler üzerinden camiaları yıpratan kişi olmaktan rahatsızım. Ortada bir yanlış anlaşılma olduğu kesin. Her zaman kendi inançlarım doğrultusunda yaşamaya çalıştım. Kendimi çok kötü hissettiğim zamanlar yaşıyorum. Ortada bir yanlış anlaşılma varsa giderilmesi adına adımlar atılmalı .Şenol Güneş'le de bir görüşmem oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O da olayın bu noktaya gelmesinden rahatsız. Medya için ben ve Zokora çok güzel konuşulacak malzemeler. Herkesten anlayış bekliyorum. Gayeye giden her yol meşrudur oluyor. Bu tip işleri ben de yapıyorum. Allah'ın bana futbolda çok güzel şeyler hediye ettiğini düşünüyorum. Ancak her nimetin bir külfeti olduğu da gerçek."