Zokora: Emre bana pis zenci dedi

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Final maçı sonrası, bordo mavili takımın futbolcusu Zokora önemli bir iddiada bulundu.

Takımının Kadıköy’de 2-0 yenildiği maç sonrası konuşan Zokora, "Bu akşam yenilgiden daha çok bir futbolcu nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Emre bana pis zenci diyerek hakaret etti" dedi.

Zokora, Süper Final’de Şampiyonluk Grubu heyecanın start aldığı geceye damga vuran açıklamasının devamında, "Yobo ve Sow gibi Afrikalı futbolcularla takım arkadaşı olan birisinin beni ten rengimle yargılaması utanç verici" şeklinde konuştu.

‘Çantasını toplayıp gidecek’

Konu, %100 Futbol programında gündeme gelince Rıdvan Dilmen’in yorumu şu oldu:

"Ben bu olaya vicdan gözlüğüyle bakarım ve eğer dediyse, Emre duşunu aldıktan sonra bu işi bırakacak... Dünyadaki örnekleri bilmem ama bu Türkiye’de yaşanan bir şey değil. Zokora böyle bir tacize uğramışsa ve bu nedenle ülkemizden kötü anılarla ayrılacaksa... Emre bunu yaptıysa, parası ve pulu var, duşuna aldıktan sonra çantasını toplayacak ve 'bana eyvallah' diyerek gidecek..."

Daha önce de iddia edilmişti

Emre Belözoğlu’nun Premier Lig’de Newcastle United forması giydiği dönemde de, şu anki takım arkadaşı Yobo hakkında ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

2006’da oynana maçta, Emre’nin Yoba’ya ırkçı hakarette bulunduğu iddiası başka futbolcular tarafından ortaya atılmış ancak Emre açılan soruşturma sonunda aklanmıştı.