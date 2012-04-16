Alex'in dublorü Baroni

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Fenerbahçe, 6 maçlık zorlu yarışa galibiyetle başladı. Trabzonspor ise normal sezonda oynadığı 2 maçta da yenemediği rakibi karşısında yine kazanamadı: 2-0. Karşılaşmada goller, 36. dakikada Cristian Baroni ve 61. dakikada Moussa Sow'dan geldi.

Stoch kadroda yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Miroslav Stoch'u 18 kişilik kadronun dışında tuttu. Maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Kocaman'ın yardımcısı Fahrudin Ömeroviç, "Hafif bir sakatlığı vardı. Son iki maçta performansı düşüktü. Sonuçta baktığımız zaman bugünkü kadroda yok” ifadelerini kullandı.

Alex 2 maç sonra takımda

Fenerbahçe'nin ligin 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan kaptan Alex de Souza, 1'er lig ve kupa olmak üzere 2 maç sonra takıma dahil oldu. En son 31. haftadaki Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Belözoğlu ise Trabzonspor karşısında 11'de yer aldı.

'Sarı Melekler' kupalarıyla tur attı

Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Universal'in oyuncuları, stat hoparlörlerinden anons edilince tribünlerden alkışlar yükselirken, kupalarıyla sahaya giren kadın voleybolcular, şampiyonluk kupalarıyla "Armanın gururu sarı melekler" tezahüratları altında stat içinde tur attılar.

Özer: Derbinin ertelenmesi bizim için şans

Fenerbahçe'nin yedekleri arasında bulunan Özer Hurmacı, "Beşiktaş kazansaydı daha iyi motivasyonla çıkacaktık. Şimdi daha rahat çıkacağız. Diğer türlü Galatasaray kazansaydı moralimiz bozulabilirdi. Bu yönden belki de bizim için bir şans. Süper Final'de ilk maçı biz oynayacağız, bundan sonra onlar tedirgin olabilir" dedi.

3 boyutlu koreografinin ipleri koptu

Türk Telekom kale arkası tribünde sarı ve beyaz renklerde kartonlar açılarak arka fon oluşturulurken, iplerle yukarıya doğru çekilen perdede bir dev figürü ve kollarında "Saldır Fener" yazısı yer aldı. Ancak figür, iplerle yerden yukarıya doğru çekilerek açıldığı sırada ipler kopunca yere düştü.

Sarı-lacivertli taraftarların daha önce Kadıköy'de Galatasaray ile yapacakları derbi maç için hazırlık yaptıkları koreografi şovu, yaşanan aksaklıklar nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Tribünler doldu

Fenerbahçe'nin, Süper Final'de Trabzonspor ile yaptığı maça taraftarı büyük ilgi gösterdi. Trabzonspor taraftarının bulunmadığı mücadelede tribünlerde bazı noktalarda küçük boşluklar görünse de stadın tamamına yakını doldu.

Güneş'ten iki değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde son oynanan Orduspor maçının ilk 11'inde yer alan oyunculardan Marek Cech ile Volkan Şen'i Fenerbahçe karşısında sahaya sürmedi. Güneş, bu iki oyuncunun yerine, kart cezasını dolduran Gustavo Colman ile sakatlığı geçen Olcan Adın'ı sahaya sürdü.

Sadri Şener'e tepki

Karşılaşma öncesi sahaya çıkan Trabzonspor takımı, Fenerbahçe tribünlerinin küfürlü tezahüratlarına hedef oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'e yönelik küfürlü tezahüratlar yaparlarken, Trabzonspor takımına da toplu halde küfür ettiler.

Maç öncesi özel gösteri

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması öncesinde özel bir gösterisi sergilendi. Spor Toto Süper Final'in logosunun ön planda olduğu özel kareografide davullar çalınırken, bu organizasyonda çok sayıda kişi görev yaptı.

Başkan gelmedi

Bordo-mavili ekibin asbaşkanı Nevzat Şakar ile bazı yöneticiler karşılaşmayı izlemek için Şükrü Saracoğlu'nda hazır bulunurken, başkan Sadri Şener gelenler arasında yer almadı. Mücadeleyi, TFF Başkan Vekili Ufuk Özerten, Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir ve Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, protokol tribününde birlikte takip ettiler.

Zokora-Bülent Yıldırım çarpıştı

Karşılaşmanın 3. dakikasında Zokora ile hakem Bülent Yıldırım, orta sahaya yakın bir bölgede sert bir şekilde çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle yerde kalan Bülent Yıldırım, kısa sürede ayağa kalkarken, oyunun durmasının ardından ise sağlık ekibini saha içine çağırdı. Yıldırım, daha sonra su içip maça devam etti.