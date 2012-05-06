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Spor

Kıran kırana derbide Zokora ve Emre gerginliği

Trabzon-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısının son anlarında Emre-Zokora gerginliği yaşandı

06 Mayıs 2012 23:24

Süper Final'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın öncesinde yapılan serominede bordo-mavili futbolcu Didier Zokora, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun elini sıkmadı.Maçın ilerleyen dakikalrında ise ikili arasında sert müdahaleler yaşandı.

 
 

Zokoraya sarı kart

 
 
İlk yarının uzatma dakilarında karşı karşıya gelen Emre Belözoğlu ve Zokora arasında gergin anlar yaşandı. Zokora'nın ortasahaya yakın bölgede Emre'ye yaptığı sert faul sonrası ortam bir anda gerildi. Zokora bu hareketi sonrası sarıkart gördü. Fenerbahçeli fotbolcular gösterilen kartın kırmızı olması gerektiği konusunda maçın hakemiyle tartıştı...
 
Emre Belözoğlu bir süre sakatlandı. Daha sonrada birbirlerine sözlü sataşmalarda bulundular. Saha birden bire karıştı. Şenol Güneş Emre'nin yanına gelerek sakinleştirmeye çalıştı....
 

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