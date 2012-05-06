Kıran kırana derbide Zokora ve Emre gerginliği

Süper Final'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın öncesinde yapılan serominede bordo-mavili futbolcu Didier Zokora, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun elini sıkmadı.Maçın ilerleyen dakikalrında ise ikili arasında sert müdahaleler yaşandı.

Zokoraya sarı kart

İlk yarının uzatma dakilarında karşı karşıya gelen Emre Belözoğlu ve Zokora arasında gergin anlar yaşandı. Zokora'nın ortasahaya yakın bölgede Emre'ye yaptığı sert faul sonrası ortam bir anda gerildi. Zokora bu hareketi sonrası sarıkart gördü. Fenerbahçeli fotbolcular gösterilen kartın kırmızı olması gerektiği konusunda maçın hakemiyle tartıştı...

Emre Belözoğlu bir süre sakatlandı. Daha sonrada birbirlerine sözlü sataşmalarda bulundular. Saha birden bire karıştı. Şenol Güneş Emre'nin yanına gelerek sakinleştirmeye çalıştı....