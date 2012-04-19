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Spor

Emre'nin ırkçı sözlerine iki maç ceza

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun ırkçı sözlerine 2 maç ceza verdi

19 Nisan 2012 23:15

PFDK, Süper Final'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada Didier Zokora'ya  ''f... negro'' dedği tespit edilen Emre Belözoğlu'na 2 maç ceza verdi.

Öte yandan PFDK, Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle de Beşiktaş'a 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
 
Sarı Lacivertli futbolcu Emre Belözoğlu takımının Süper Final'de oynayacağı Galatasaray maçında ve Türkiye Kupası'ndaki Karabük maçta forma giyemeyecek .
 
Beşiktaş ise, seyircisiz maç cezasını Süper Final'de oynayacağı Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında çekecek. Bu maçları sadece kadın taraftarlar ve çocuklar izleyebilecek.
 
İŞTE O CEZALAR
 
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.04.2012 tarih ve 99 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
 
1- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 15.04.2012 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu müsabakasında, saha olayı nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
 
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
 
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu ile),
 
Sporcunun eyleminin, "ayrımcılık" şeklinde nitelendirilmesi gerektiği yönünde karşı oylar: Av. Sinan Gürsoy (Başkanvekili), Av. Yusuf Reha Alp (Üye), Av. Tolga Erol (Üye)
 
2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 15.04.2012 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
3- BURSASPOR Kulübü teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam hakkında, 15.04.2012 tarihinde oynanan SİVASSPOR - BURSASPOR Spor Toto Süper Final Avrupa Ligi müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
 
4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 16.04.2012 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 8.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
5- İSTANBUL BBSK Kulübünün, 14.04.2012 tarihinde oynanan İSTANBUL BBSK - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Final Avrupa Ligi müsabakasında, ambulans ve itfaiyenin seyircilerin alınmasından sonra stadyuma gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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