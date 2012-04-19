Trabzonspor Emre için suç duyurusunda bulundu

Trabzonspor, Emre için Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında 6222 sayılı yasanın 14 / 2. maddesi gereğince Zokora'ya ırkçı sözler söylediğini gerekçe göstererek, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Geçen hafta sonu Fenerbahçe ile Trabzonspor maçında Emre'nin Zokora'ya yönelik ırkçı sözler sarfettiği belirtilmişti. Emre basın toplantısıyla ırkçı söylemde bulunmadığını ifade etmişti.
Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Emre hakkında henüz karar çıkmadı.