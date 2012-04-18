Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, maça ilişkin görüntüleri İngilizce tercüman ve ağız okuma uzmanı ile birlikte inceledi ve Emre'nin Zokora’ya, 'F..... negro' dediği tespit edildi.

Tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Emre suçlu bulunursa, Türk futbolunda ırkçılık yüzünden ceza alan ilk oyuncu olacak.

Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre, hukukçular, milli oyuncunun maçtan sonra Lig TV’ye telefonla bağlanarak yaptığı açıklamaları da dosyaya koydu. Emre tarafından kendisine küfür ettiği ileri sürülen Zokora hakkında ise suç unsuruna rastlanmadı.

Emre Belözoğlu’nun istediği takdirde savunmasını kurul üyeleri önünde yapabileceğinin belirtildiği haberde, Fenerbahçe’nin öncelikle tedbir kararına itiraz edeceği, ardından Emre için kapsamlı bir savunma hazırlayacağı da kaydedildi.

Emre suçlu bulunursa Disiplin Talimatı’na göre en az alt sınır olan 4 maç ceza alacak. Ayrıca Fenerbahçe’ye de talimata göre 50 ile 150 bin lira arasında para cezası kesilecek.