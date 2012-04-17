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Spor

Emre PFDK'ya sevk edildi, karar çıkana kadar oynayamayacak

Belözoğlu, Zokora'ya yönelik sözlerinden dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi

17 Nisan 2012 20:35

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Zokora'ya yönelik sözleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Emre karar çıkana kadar oynamayacak.

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yapılan maçta bordo-mavili futbolcu Zokora'nın, Emre'nin kendisine yönelik ırkçı ifadelerde bulunduğunu öne sürerken, sarı-lacivertli oyuncunun bu nedenle PDFK'ya tedbirli olarak sevk edildiği öğrenildi.
 
Emre hakkındaki tedbir nedeniyle, PFDK kararını açıklayana kadar maçlarda forma giyemeyecek. PFDK, ırkçı hakaret konusunda Emre'yi suçsuz bulursa Emre o karardan sonra oynayabilecek.
 
Emre, maç sonrası Zokora ile bu sorunu çözdüklerini açıklarken, dün düzenlediği basın toplantısında ise başka ifadeler kullandığını açıklamıştı. Eleştirilere yanıt veren Emre Belözoğlu "Zokora 'F.. shit negro' dediğimi iddia etti. Bu kelimeyi kesinlikle söylemedim. 'Dingil' anlamında bir kelime söyledim" demişti.
 
Trabzonspor, Emre'nin ceza alması için TFF'ye resmi başvuru yapmıştı.

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