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Spor

Emre'den Kocaman'a itiraf etti: Evet, söyledim!

Fenerbahçeli oyuncu Trabzonsporlu Zokora'ya ırkçı küfür ettiğni hocasına itiraf etti

19 Nisan 2012 12:34

Emre Belözoğlu’nun, Aykut Kocaman’ın Zokora’ya ırkçı küfür edip etmediğiyle ilgili sorusuna 'evet, ettim' yanıtı verdiği ileri sürüldü.
 
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Emre’nin Zokora’ya ırkçı söylemde bulunduğu iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Zokora’nın maç sonu iddiası, Emre’nin 1 gün sonra bunu yalanlaması, milli futbolcunun ırkçı söylemde bulunduğunun ağız okuma uzmanları tarafından tespit edildiği iddiası ve Emre’nin PFDK’ya sevk edilmesi...

Olayla ilgili son iddia ise Takvim gazetesinde yer aldı ve habere göre Emre, maç sonu soyunma odasında Aykut Kocaman’a itirafta bulundu.

Kocaman ile Emre arasında soyunma odasında yaşanan diyaloğun aktarıldığı haberde, Kocaman’ın Emre’ye iddia edilen sözü söyleyip söylemediğini sorduğu, Emre’nin de "Evet söyledim çünkü anneme küfür etti" dediği ileri sürüldü.

Öte yandan bugün toplanacak PFDK’nın Emre hakkındaki kararı veremeyebileceği çünkü duruşmalı oturuma ihtiyaç duyulabileceği kaydedildi.

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Emre BelözoğluAykut KocamanFenerbahçeTrabzonsporZokora

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