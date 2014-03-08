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Zirve Yayınevi davasında 5 tahliye

Malatya Zirve Yayınevi davasının 5 sanığı dün gece tahliye edildi

08 Mart 2014 12:36

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, tutukluluk süresini 5 yıla indiren yasayı onayladıktan sonra 7 yıldır tutuklu bulunan Malatya Zirve Yayınevi davasının 5 sanığı dün gece tahliye edildi.

Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde 18 Nisan 2007 tarihinde Alman uyruklu Tilman Geske'nin yanı sıra Necati Aydın ve Uğur Yüksel’in boğazlarının kesilerek öldürülmesi olayı ile ilgili yakalanan Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Salih Gürler, Malatya E Tipi Cezaevi'ne konuldu. Yeni yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte avukatları aracılığıyla nöbetçi mahkemeye başvuran, 7 yıldan bu yana tutuklu bulunan 5 sanık için akşam saatlerinde tahliye kararı verildi. Kararın cezaevine ulaştırılması ile birlikte 7 yıldan bu yana tutuklu bulunan 5 sanık gece yarısı tahliye edildi. Aileleri tarafından karşılanan sanıklar açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.

Savcı, son duruşmada dosyaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıklarken sanıklar; Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Çeker, Emre Günaydın hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenmişti.

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