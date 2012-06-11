Zirve Yayınevi Katliamı'nın azmettiricisi MİT'çi çıktı

Zirve Yayınevi katliamında azmettirici olarak yargılanan Varol Bülent Aral’ın MİT ajanı olduğu ortaya çıktı.

Taraf Gazetesi'nin haberine göre, Hrant Dink cinayetinin gizli kalmış yönlerini "Bi Ermeni Var; Hrant Dink Operasyonunun Şifreleri" isimli kitabıyla aralayan gazeteci Adem Yavuz Arslan, yeni kitabı Ergenekon’un Zirvesi ile de 18 Nisan 2007’de biri Alman üç kişinin katledildiği Malatya Zirve Yayınevi cinayetine ışık tutuyor.

TİMAŞ yayınlarından bugün piyasaya çıkan olan kitap, Zirve Yayınevi cinayetinin Kafes Eylem Planı çerçevesinde ve bizzat jandarma tarafından organize edildiğini belgeleriyle ortaya koyuyor. Kitapta yer alan belgeye göre cinayetten yaklaşık iki yıl sonra “azmettirici” olduğu iddiası ile tutuklanan Varol Bülent Aral, MİT ajanı. Cinayeti işleyen ekibin lide ri olduğu iddia edilen Emre Günaydın’ı azmettirdiği iddiasıyla halen tutuklu bulunan Aral, kayıtlara göre daha önce DHKP/C içinde yer almış.



Emniyet: Aral MİT'çi



Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Aral’ın olaydan sonra üçüncü katın penceresinden kaçmak isterken düşerek yaralanan Emre Günaydın’la ilişkisini masaya yatırdı. Bunun için tüm devlet kurumlarından, Aral hakkındaki bilgileri mahkemeye göndermesini istedi. Mahkemenin bu kritik kararı neticesinde Emniyet’ten 1995 yılına ait bir rapor mahkemeye ulaştı. Bu belgeye göre Aral, 5 Aralık 1995’te DHKP/C içerisinde faaliyet gösteriyordu ve polis, Malatya’daki DHKP/C örgütlenmesini çökertmek amacıyla Aral’ın da içerisinde olduğu DHKP/C hücresini takip ediyordu. Tam da bu dönemde DHKP-C hücresinde faaliyet gösteren iki DHKP-C’li, örgüt adına silahlı eylem yapmak için bir av bayisini soymak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı. Örgüt üyelerinin polisteki sorgusu sürerken, Malatya MİT Bölge Başkanlığı’ndan ilginç bir talep geldi. MİT görevlileri, gözaltında bulunan DHKP/C üyesi Aral’ın “MİT’e çalışan haber kaynağı” olduğunu söyleyerek Aral’ın serbest bırakılmasını istediler. Bu talep karşısında sorguyu yapan ekip ile MİT’çiler arasında tartışma yaşandı. Ancak tartışma, Ankara’dan Malatya Emniyeti’ne gelen bir telefonla son buldu ve silah çalmak isterken suçüstü yakalanan iki DHKP/C’li böylece serbest bırakıldı.



Zirve'nin notları sır ajandada



Kitaptaki bilgilere göre 30 Ocak 2008’de, gece yarısı Malatya şehirlerarası otobüs terminalinde görevli bir polis memuruna buluntu bir ajanda teslim edildi. Ajandayı karıştıran polis, ilgili birimleri haberdar etti. Çünkü ajanda son derece ilginçti. Not kâğıtlarından iki sayfa Zirve Yayıncılık’a yapılan saldırıyla ilgili notlarla doluydu. Diğer sayfalarda ise Ergenekon’a yönelik operasyon ile ilgili yorumları içeren el yazması bilgilerin olduğu, ayrıca Zirve Yayıncılık’a yapılan saldırının faillerinden Emre Günaydın ve soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Varol Bülent Aral’dan bahsedildiği görüldü. Malatya alan kodlu bir telefon numarasının karşısında ise 0422 233 XX XX MİT yazıyordu. Aral üzerinde detaylı çalışmalar yapan güvenlik birimleri daha da ilginç bir durumla karşılaştılar. Aral, Malatya nüfusuna kayıtlı, 1976 doğumluydu. 1 Aralık 1995’te DHKP/C’ye yakınlığıyla bilinen Kurtuluş dergisinin basılmasına yönelik protesto eyleminde açlık grevine katılmıştı. 9 Şubat 1996 tarihinde DHKP/C’ye yönelik “Altınkayısı” kod adlı operasyonda gözaltına alınmış, bir gün sonra da aynı şubeden serbest bırakılmıştı.



Keleşle yakalandı, 1 yılda bırakıldı



Aral, 14 Şubat 2007’de gece 01.30 sularında ise Adıyaman Merkez, Mimar Sinan Mahallesi Mahmut Gürbüz Camii yakınında şüphe üzerine durdurularak arandı. Aral, üzerinde bir seyyar dipçikli kaleşnikof uzun namlulu silah, on yedi dolu fişek, 21 Ocak 2007 tarihli Vakit gazetesinin kapak sayfası, 16 Haziran 2006 tarihli Vakit gazetesine ait, yırtılmış dokuzuncu sayfa ve çok sayıda kartvizit bulunması üzerine gözaltına alındı. 27.01.2008’de tutuklu bulunduğu Adıyaman E Tipi Cezaevi’nden tahliye oldu. Adıyaman Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan Ercan Gelni, “Varol Bülent Aral’ın Zirve Yayınevi cinayeti sanıklarından Emre Günaydın’la irtibatlı olduğu ve cezaevi ziyaretlerine geldiği”ne dair idareye dilekçe verdi. Varol Bülent Aral, Zirve Yayınevi katliamının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle, 5 Şubat 2009’da Malatya’da tutuklandı.



Ergenekon, misyonlere karşı El Kaide tarzı saldırı planlamış



Kitapta yer alan ilginç bir ayrıntıya göre Ergenekon 2007 yılında aslında misyonerlere yönelik üçüz saldırı planlamış. Belgeleri ve sanık ifadeleri ile anlatılan olaylara göre 2007 yılı nisanmayıs aylarında Malatya ile birlikte Van ve Diyarbakır’da da misyonerlere yönelik saldırılar planlanmış. Polisin dikkati sayesinde tetikçiler yakalanmış.