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Zirve Yayınevi davasında Emekli Orgeneral Tolon'a tutuklama

Ergenekon tutuklusu Emekli Orgeneral Hurşit Tolon hakkında, yargılandığı Zirve Yayınevi davasında da tutuklama kararı çıktı

18 Ocak 2013 21:29

Zirve Yayınevi'nde davasında emekli Orgeneral Hurşit Tolon'a tutuklama kararı çıktı.

Zirve Yayınevi davasında mahkeme, 4 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı. Tutuklanması istenilenler arasında Emekli Orgeneral Hurşit Tolon da var.

Zirve Yayınevi'nde 18 Nisan 2007'de biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesine ilişkin davaya, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Halen Ergenekon davasında kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.

Hakkında tutuklama kararı verilen diğer 3 sanık Adem Gedik, Levent Ercan Gelegen ve Hüseyin Yelki cezaevine gönderildi.

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