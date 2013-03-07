Zirve Yayınevi davasının 60. duruşması görüldü

18 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi'nde çalışan Tilman Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel'in öldürüldüğü Zirve Yayınevi davasının 60. duruşması, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu yargılanan Emre Günaydın, Varol Bülent Aral, Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger, Binbaşı Haydar Yeşil, astsubay Abdullah Atılgan, uzman çavuşlar Murat Göktürk, Mehmet Çolak, Adil Akçay, İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Ruhi Abat, Levent Ercan Gelegen, Adem Gedik ve Hüseyin Yelki katıldı.

Tutuklu Salih Gürler, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker ve Cuma Özdemir ise duruşmaya gelmedi. Başka bir davadan da tutuklu bulunan olan Orgeneral Hurşit Tolon da duruşmaya katılmadı.

Duruşmada Emre Günaydın ile Varol Bülent Aral arasında sözlü tartışma yaşanırken, Aral, Günaydın'a "Senin gibi para için cinayet işlemedim" ifadesini kullandı.

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un avukatı İlkay Sezer, iddianamede Hurşit Tolon'dan elde edildiği belirtilen CD'lerin, arama ve yakalama tutanaklarında yer almadığını, talep ettiklerinde ise gizlilik kararı nedeniyle kendilerine verilmediğini belirtti. Sezer, Genelkurmay Başkanlığı'nın, TUSHAD diye bir kuruluş olmadığını açıkladığını belirtti.

Mağdur avukatlarından Erdal Doğan tarafından mahkemeye sunulan talep dilekçesinde ise "MİT Müsteşarlığından dosyamızın 2. ek iddiannamesi eklenerek iddianamede yer alan Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı/Özel Harp Dairesi bünyesinde oluşturulan TUSHAD adlı yapılanma ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin ve yine iddiannamede iddia edildiği üzere TUSHAD adlı yapının kurucu ve yöneticisi olarak ismi zikredilen emekli orgeneral Ahmet Hurşit Tolon'un TUSHAD ve Özel Kuvvetler Komutanlığı/Özel Harp Dairesi ile ilişkisine dair kendi kurumlarındaki mevcut bilgilerin mahkemeye gönderilmesini talep ediyoruz. Aynı talebin Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan da talep edilmesi talep ediyoruz. MİT Müsteşarlığı'ndan iddiannamede yer alan Özel Kuvvetler Komutanlığı/Özel Harp Dairesi bünyesinde oluşturulan sivil ve resmi görevli kişilerden oluşan Beyaz ve Siyah Kuvvetlere dair yapılanmanın Malatya başta olmak üzere Malatya ile yakın ilişkisi olabilecek diğer illerdeki (iddianname bağlamında İstanbul, Trabzon, Ankara, Kayseri, Mersin gibi illerin) görevlendirilen kişilerin isim ve konumlarının bildirilmesi ve aynı talebin Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan da talep edilmesi istiyoruz" dedi.

MİT'ten Zirve Yayınevi cinayeti öncesinde varsa yapılan tespit ve bilgilerin de mahkemeye gönderilmesini istediklerini aktaran Av. Erdal Doğan, Ankara'daki Kozmik Oda operasyonu sonrasında elde edilen bilgi ve belgeler arasında Zirve Yayınevi ile ilgili belge ve bilgilerin de istenmesini talep etti.

Av. Erdal Doğan, ayrıca MİT'in gönderdiği 290 sayfalık belgede Beyaz ve Siyah Kuvvetler olarak ismi geçen kişilerden bazılarının kod numaraları ya da sicil numarasının verildiğini, bu kişilerin isim ve soyisimlerinin gizlendiğini ve X olarak yazıldığını hatırlatarak, ismi saklanan kişilerin isim ve soyisimlerinin mahkemeye bildirilmesini talep etti.

Davaya yarın devam edilecek. Mahkeme heyetinin yarınki duruşmada ara kararları vermesi bekleniyor.