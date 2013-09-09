Zirve yayınevi katliamının 80. duruşması bugün görülüyor

Malatya'da, 18 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel'in öldürülmesiyle ilgili Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 80. duruşması bugün yapılacak.

İlke Haber Ajansı'ndan Enis Ağırbaş'ın haberine göre, davanın 79.duruşmasında tutuksuz yargılanan gizli sanık İlker Çınar'ın çapraz sorgusu tamamlanmıştı.

Dava kapsamında; Emre Günaydın, Salih Gürler, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker ve Cuma Özdemir olayın zanlıları olarak, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Varol Bülent Aral, Malatya eski İl Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger, Binbaşı Haydar Yeşil, jandarma görevlileri Abdullah Atılgan, Murat Göktürk, Mehmet Çolak, Adil Akçay ve Adem Gedik, İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ruhi Abat, Zirve Yayınevi eski çalışanları Levent Ercan Gelegen ve Hüseyin ise azmettirici olarak yargılanıyor.