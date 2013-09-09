T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zirve yayınevi katliamının 80. duruşması bugün görülüyor

Davanın 79.duruşmasında tutuksuz yargılanan gizli sanık İlker Çınar'ın çapraz sorgusu tamamlanmıştı

09 Eylül 2013 16:06

Malatya'da, 18 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel'in öldürülmesiyle ilgili Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 80. duruşması bugün yapılacak.

İlke Haber Ajansı'ndan Enis Ağırbaş'ın haberine göre, davanın 79.duruşmasında tutuksuz yargılanan gizli sanık İlker Çınar'ın çapraz sorgusu tamamlanmıştı.

Dava kapsamında; Emre Günaydın, Salih Gürler, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker ve Cuma Özdemir olayın zanlıları olarak, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Varol Bülent Aral, Malatya eski İl Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger, Binbaşı Haydar Yeşil, jandarma görevlileri Abdullah Atılgan, Murat Göktürk, Mehmet Çolak, Adil Akçay ve Adem Gedik, İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ruhi Abat, Zirve Yayınevi eski çalışanları Levent Ercan Gelegen ve Hüseyin ise azmettirici olarak yargılanıyor.

 

ETİKETLER

zirve yayınevikatliamduruşmamalatya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24