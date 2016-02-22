Zika virüsünün DNA dizilimi keşfedildi

Brezilyalı bilim insanları, Aedes sivrisinek türünün taşıdığı Zika virüsünün DNA dizilimini keşfetti. Bu keşfin, aşı ve ilaç bulunması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

CNN'nin haberine göre, Zika virüsünün genetik şifresini çözen bilim insanları, bunun, virüsün insan vücudunda nasıl hareket ettiğinin anlaşılmasının yanı sıra yeni aşı ve testlerin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Araştırma çerçevesinde Rio de Janeiro Federal Üniversitesi moleküler viroloji laboratuvarında görevli araştırmacılar, hamile kadınların amniyo sıvıları ile geçen hafta Brezilya'nın Paraiba eyaletinde doğumdan hemen sonra ölen ve mikrosefali vakası tanımlanan fetüslerin beyinlerinden alınan virüs örneklerini analiz etti.