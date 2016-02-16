Rafael Nadal: Zika virüsünden korkmuyorum, başıma gelirse kötü şans olarak değerlendiririm

Teniste erkeklerde dünya 5 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Brezilya'da hızla yayıyan Zika virüsünden korkmadığı söyledi.

Eurospor'tun haberine göre, Nadal, Rio Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için bulunduğu Brezilya'da yaptığı açıklamada, Zika virüsüne takıntılı olmadığını belirterek, "Gereken önlemleri almaya çalışıyorum, endişeli değilim. Geceleri her zamanki gibi dışarı çıkıyorum. Zika virüsünden korkmuyorum. Başıma böyle bir şey gelirse sadece kötü şans olarak değerlendiririm" ifadelerini kullandı.

Birinci turda vatandaşı Pablo Carreno Busta ile karşılaşacağı Rio Açık'a her zaman iyi sonuçlar aldığı için katıldığını aktaran 29 yaşındaki tenisçi, "Bu turnuvadaki ilk deneyimimde şampiyonluğa ulaşmıştım. Geçen yıl da yarı final oynama başarısı gösterdim. Rio'da olduğum için çok mutluyum ve ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

1,5 milyon insan etkilendi



Eski dünya bir numarası Nadal, virüsle ilgili endişelerin yoğunlaştığı ağustos ayında düzenlenecek 2016 Rio Olimpiyatları'nda da mücadele edecek.

İlk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda görülen virüs, Mayıs 2015'te sivrisinekler yoluyla yayıldı. Zika virüsü, hamilelerde bebeğin beyin gelişimini etkileyebiliyor ve doğum sonrasında bebeklerin kafası normalden daha küçük kalabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre virüs, Brezilya'da bu yıl yaklaşık 1,5 milyon insanı etkiledi.