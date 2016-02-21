Olimpiyat şampiyonu sporcu Zika'ya yakalandığını açıkladı

Olimpiyat altın madalyasına sahip olan sörfçü Marina Alabau, Zika virüsüne bulaştığını açıkladı.

Güney Amerika'da ortaya çıkan ve sivrisineklerden insanlara bulaşan Zika virüsü, temelde direkt olarak insanları ölümcül bir hastalığa itmese de anne karnındaki bebklerin gelişimini etkiliyor. Ayrıca geçtiğimiz ayda ilk kez insandan insana cinsel temas yoluyla geçtiği de fark edilmişti. Şu ana kadar toplamda 34 ülkede Zika bulgusuna rastlanırken, genel olarak Latin ülkelerinde yer bulan bu virüs (sivrisineklerin yaz ayında çok bulunması) Brezilya'da yazın düzenlenecek olimpiyatlar öncesinde de sporcuları endişelendiriyor. Kaldı ki ABD'nin olimpiyatlara sporcu göndermeyebileceği de konuşuluyor.

Eurosport'taki habere göre, bu virüsün vücuduna bulaştığını belirten Alabau, İsrail'de verdiği bir röportajda acı verici semptomların olduğunu ama Rio 2016'yı tehlikeye atacak düzeyde bir hastalığının olmadığını belirtti.

"Yazın Rio'ya atletlerini göndermek istemeyen ülkeler var. Bundan sonra benim de Zika virüsünü taşıdığımı insanlara söylemem gerekirdi. Taşıyorum ama bu o kadar da kötü bir şey değil. Demek istediğim şey bahsedildiği kadar tehlikeli olmayan bir durum. Bir haftalık bir antrenmanın ardından 10 gün boşluğumuz vardı. Burada hasta hissetmeye başladım. Sadece bir günlüğüne yüksek ateşim oldu ve sonraki gün tüm tenim kırmızıydı."