T24 LogoT24 Logo
Spor

Olimpiyat şampiyonu sporcu Zika'ya yakalandığını açıkladı

Alabau, İsrail'de verdiği bir röportajda acı verici semptomların olduğunu ama Rio 2016'yı tehlikeye atacak düzeyde bir hastalığının olmadığını belirtti

21 Şubat 2016 12:03

Olimpiyat altın madalyasına sahip olan sörfçü Marina Alabau, Zika virüsüne bulaştığını açıkladı.

Güney Amerika'da ortaya çıkan ve sivrisineklerden insanlara bulaşan Zika virüsü, temelde direkt olarak insanları ölümcül bir hastalığa itmese de anne karnındaki bebklerin gelişimini etkiliyor. Ayrıca geçtiğimiz ayda ilk kez insandan insana cinsel temas yoluyla geçtiği de fark edilmişti. Şu ana kadar toplamda 34 ülkede Zika bulgusuna rastlanırken, genel olarak Latin ülkelerinde yer bulan bu virüs (sivrisineklerin yaz ayında çok bulunması) Brezilya'da yazın düzenlenecek olimpiyatlar öncesinde de sporcuları endişelendiriyor. Kaldı ki ABD'nin olimpiyatlara sporcu göndermeyebileceği de konuşuluyor.

Eurosport'taki habere göre, bu virüsün vücuduna bulaştığını belirten Alabau, İsrail'de verdiği bir röportajda acı verici semptomların olduğunu ama Rio 2016'yı tehlikeye atacak düzeyde bir hastalığının olmadığını belirtti.

"Yazın Rio'ya atletlerini göndermek istemeyen ülkeler var. Bundan sonra benim de Zika virüsünü taşıdığımı insanlara söylemem gerekirdi. Taşıyorum ama bu o kadar da kötü bir şey değil. Demek istediğim şey bahsedildiği kadar tehlikeli olmayan bir durum. Bir haftalık bir antrenmanın ardından 10 gün boşluğumuz vardı. Burada hasta hissetmeye başladım. Sadece bir günlüğüne yüksek ateşim oldu ve sonraki gün tüm tenim kırmızıydı."

ETİKETLER

zikavirüssporcuolimpiyathaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24