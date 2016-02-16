T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Rusya: ABD, sivrisinekleri bilerek Zika taşıyıcısı yapmış olabilir

"Bu sivrisinek türünün yaşadığı yerin 100 kilometre kadar uzağında ABD ordusuna ait laboratuvar var"

16 Şubat 2016 18:10

Rusya Sağlık Dairesi'nin eski başkanı Gennadiy Onişenko, Zika virüsünün bulaşmasına neden olan sivrisineklerin 'bilerek' taşıyıcı hâle getirilmiş olabileceğini iddia etti.

BBC'nin Rusça servisine konuşan Onişenko, Rus böcekbilimcilerin Abhazya'nın Karadeniz kıyısında yaptıkları araştırmalarda, Zika virüsünün taşıyıcısı olan sivrisineklerin alt türüne 2012'den beri birkaç kez rastladıklarını söyledi.

"Bu beni rahatsız ediyor" diye devam eden Onişenko, "Zira bu sivrisinek türünün şu anda yaşadığı yerin 100 kilometre kadar uzağında, sınırlarımıza çok yakın olan askeri bir mikrobiyoloji laboratuvarı var. Bu laboratuvar ABD ordusuna ait" dedi.

Onişenko, Pentagon'un bu askeri laboratuvarı 'Gürcistanlı çocukları kızamıktan korumak için kurmadığını' savundu.

Daha önce Dominik Cumhuriyeti'nde yaptığı tatilden Moskova'ya dönen bir kadında Zika virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.


 

ETİKETLER

zikaabdrusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24