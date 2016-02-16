Rusya: ABD, sivrisinekleri bilerek Zika taşıyıcısı yapmış olabilir

Rusya Sağlık Dairesi'nin eski başkanı Gennadiy Onişenko, Zika virüsünün bulaşmasına neden olan sivrisineklerin 'bilerek' taşıyıcı hâle getirilmiş olabileceğini iddia etti.

BBC'nin Rusça servisine konuşan Onişenko, Rus böcekbilimcilerin Abhazya'nın Karadeniz kıyısında yaptıkları araştırmalarda, Zika virüsünün taşıyıcısı olan sivrisineklerin alt türüne 2012'den beri birkaç kez rastladıklarını söyledi.

"Bu beni rahatsız ediyor" diye devam eden Onişenko, "Zira bu sivrisinek türünün şu anda yaşadığı yerin 100 kilometre kadar uzağında, sınırlarımıza çok yakın olan askeri bir mikrobiyoloji laboratuvarı var. Bu laboratuvar ABD ordusuna ait" dedi.

Onişenko, Pentagon'un bu askeri laboratuvarı 'Gürcistanlı çocukları kızamıktan korumak için kurmadığını' savundu.

Daha önce Dominik Cumhuriyeti'nde yaptığı tatilden Moskova'ya dönen bir kadında Zika virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.



