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Zihinsel engelli genç kıza tecavüz etti, ’iyi hal’ indirimi aldı

17 yaşındaki zihinsel engelli genç kıza tecavüzle yargılanan sanığın cezası 'iyi hal' indirimiyle düşürüldü

20 Şubat 2015 14:15

Erzurum’da 14 Nisan 2014 tarihinde parkta zihinsel engelli 17 yaşındaki C.Y.’ye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan 43 yaşındaki İ.G., ’algılama yeteneği gelişmemiş olan mağdur çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, İ.G.’nin üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve duruşmalarda gözlemlenen ’iyi hali’ni de dikkate alıp bu cezayı 6 yıl 8 ay hapse indirdi.

Olay, 14 Nisan 2014 tarihinde merkez Palandöken İlçesi’ndeki Mevlana Vadisi Parkı’nda meydana geldi. Özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan C.Y., cam parçası yiyince Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan zihinsel engelli olan C.Y., hastaneden kaçarak yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Mevlana Vadisi Parkı’na gitti. İddiaya göre akşam saatlerinde İ.G., parkta gördüğü C.Y.’ye tecavüz etti. Hastane ve rehabilitasyon merkezinin başvurusu üzerine aranan C.Y. ile İ.G. parkta bulundu. Gözaltına alınan İ.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce Sivas’ta da cinsel istismara uğrayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan C.Y. için o dönem Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Dairesi’nden verilen raporda, mağduredeki zeka geriliğinin fiile ruhsal yönden mukavemete muktedir olmasına mani olacak mahiyet ve derecede olduğu, iyileşme olanağı bulunmayan bu zeka geriliğinin hayatı boyunca devam edeceği, hekim olmayanlarca da bunun anlaşılabileceği tespit edildi. 

C.Y. ile kendi rızası ile para karşılığında ilişkiye girdiğini iddia eden İ.G., zeka geriliğini fark etmediğini ileri sürdü. 

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan İ.G., ’algılama yeteneği gelişmemiş olan mağdur çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve duruşmalarda gözlemlenen ’iyi hali’ de dikkate alınarak TCK’nun 62’nci maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yaparak 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, İ.G.’nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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