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15 yaşında öz dayısından hamile kalan B.B'ye tecavüz davasında 4 sanık tahliye edildi

Davanın 5.celsesinde 4 sanık hakkında delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunmadığı, tanıkların dinlendiği gerekçesiyle tahliye kararı çıktı

19 Şubat 2015 18:37

Arzu Yıldız

Ankara  Gölbaşı’nda 15 yaşındaki B.B’ye aralarında öz dayısı da bulunan 5 kişinin tecavüz etmesine ilişkin davanın 5.celsesinde tutuklu 4 sanık tahliye edildi. Yeğenine tecavüz ederek hamile bırakan dayının ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

1998 doğumlu B.B 2012-2013 yılları arasında 8.sınıf öğrencisiyken kendisinden yaşça büyük olan birisiyle birliktelik yaşaması üzerine, dayısına durumu anlatınca bu kez de dayısının ve 3 kişinin tecavüzüne maruz kaldığını belirttiği davada, tecavüz iddialarını reddeden ve B.B’nin kendisinin isteği ile beraber olduklarını ifade eden 4 sanık tahliye edildi. Tecavüz sonrası hamile kalması üzerine ailesinin durumu öğrenmesi ile açılan davada, dayı O.G iddiaları reddetmiş bebeğin kime ait olduğunu bilmediğini ifade etmişti.

Ancak mahkeme tarafından 7. ayında ölü dünyaya gelen bebek ile ilgili yaptırılan DNA testinde bebeğin B.B’nin öz dayısı O.G’den olduğuna ilişkin rapor gerçeği ortaya çıkardı.  Davanın bir önceki celsesinde B.B’nin sınıf arkadaşları dinlenmişti. 8.sınıftayken birlikte okuduğu arkadaşı ifadesinde; “B çok neşeli biriydi. Sonradan içerisine kapandı. Ona neyi olduğunu sorduğumda bana yaşadıklarını anlattı ben de durumu rehberlik öğretmenimize anlattım” dedi. Sanıklar ise tecavüz iddiasını kabul etmedi. B.B’nin ruh sağlığının bozulduğuna dair sağlık raporu da mahkemeye sunuldu.

Savcı mütalaasında sanıkların hürriyeti tahdit, ırza geçme, ayrıca savunmalardaki “kendi rızası ile birlikte olduk” iddialarına ilişkin de mağdur B.B’nin 15 yaşından küçük olduğu dönemde bu duruma maruz kaldığını hatırlatarak cezalandırılmalarını istedi. Davanın 5.celsesinde 4 sanık hakkında delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunmadığı, tanıkların dinlendiği gerekçesiyle tahliye kararı çıktı. Mahkeme öz dayı O.G’nin tutukluluğuna devam edilmesi kararına vardı.

 

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