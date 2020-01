İnsan Hakları Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de her 4 saatte 1 kadın tecavüze uğruyor veya erkek şiddetine maruz kalıyor. Türkiye’de kadınların yüzde 38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddetten birine maruz kalıyor. Geçen yıl erkek şiddeti nedeniyle en az 294 kadın yaşamını yitirirken, mağdurların yüzde 89’u yaşadığı şiddet sonrası herhangi bir kuruma başvurmuyor...

Mersin Tarsus’ta üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin ardından tüm Türkiye’de kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüze karşı adeta seferberlik başladı. Kadınlar sokağa çıkarak tepkilerini dile getirirken, sosyal medya başta olmak üzere pek çok mecrada da kampanyalar başlatıldı. Ancak yapılan araştırmalar ve istatistikler kadına yönelik şiddette Türkiye’nin karnesinin oldukça kötü olduğunu ortaya koyuyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşu ve üniversitelerin araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar, kadınların büyük çoğunluğunun küçük yaşlardan itibaren şiddet ya da cinsel saldırılara maruz kaldığını gözler önüne seriyor.

Hacettepe Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014 yılında ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na imza attı. Bakan Ayşenur İslam’ın da dün Meclis’te verilerini paylaştığı raporun ilki 2008’de yapıldı. 6 yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirilen araştırmanın özet bölümü bile kara bir tablo çiziyor. Nisan-Temmuz arasında 78 ilde gerçekleştirilen araştırma kapsamında 13 bin 403 hanehalkından 11 bin 247’siyle görüşmeler yapıldı.

‘Yüzde 11’i şikâyetçi oluyor’

Raporda yer alan tespitler şöyle;

- Evli kadınların yüzde 36’sı eşi ya da birlikte olduğu erkeğin fiziksel şiddetine maruz kalıyor.

- Fiziksel şiddet, her 10 kadının 1’inde gebelikte de devam ediyor.

- Kadınların yüzde 38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel şiddetten birine maruz kalıyor.

- Evli kadınların yüzde 12’si cinsel şiddet yaşıyor.

- Kadınların yüzde 26’sı 18 yaşını tamamlamadan evlendiriliyor.

- Kadınların yüzde 44’ü şiddetten kimseye söz etmiyor.

- Her 10 kadından 3’ü şiddete fiziksel olarak karşılık veriyor ve evini kısa süreliğine terk ediyor.

- Kurumsal başvuruda bulunanların oranı ise sadece yüzde 11.

- Kadınların yüzde 80’den fazlası, evlilik yaşı, nikâh türü ve mal paylaşımına ilişkin kanun maddelerini biliyor, buna karşılık yüzde 60’ı kadının çalışmak için eşinden izin almasının gerekmediğinden habersiz.

- Erken yaşta evlenen kadınların yarısı fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalırken, 18’inden sonra evlenenlerde bu oran 3’te 1’e iniyor.

- Kadınların yüzde 9’u çocukluk döneminde (15 yaşından önce) cinsel istismara maruz kalıyor. Bunun yüzde 29’u baba, üvey baba, erkek kardeş, ağabey, dede, amca ve dayı dışında kalan erkek akrabalardan, yüzde 38’i yabancılardan, yüzde 15’i komşulardan oluşuyor.

- Her 10 kadından 3’ü ise hayatında en az 1 kez telefonla arama, kısa mesaj, mektup ya da e-posta yoluyla taciz ediliyor.

- Türkiye genelinde fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınların büyük bir çoğunluğu (yüzde 89) kurum ya da kuruluşlara başvurmamış. Çok düşük orandaki başvurular arasında, en fazla polise başvurulduğu görülüyor.

Ölüm hep en yakınından geliyor

Bianet’in basına yansıyan haberlerden derlediği çeteleye göre ise 2014 yılında 281 kadın, erkek şiddetiyle hayatını kaybetti. Öldürülen her 5 kadından 1’i ayrılmak istediği için öldürüldü. Öldürülen kadınların yüzde 46’sının katili kocasıyken, yüzde 10’u sevgilisi. Cinayetlerin yüzde 59’unda ateşli silah kullanırken yüzde 30’unda kesici alet, yüzde 11’i ise fiziksel şiddet kullanılarak işlendi. 2014’te öldürülen her 100 kadından 9’u öldürüleceğinden emindi. Yani koruma talebinde bulundu ve koruma altında öldürüldü. Katil her 100 erkekten 4’ü daha önce şiddet kullanmaktan yargılanmıştı ama hapisten kurtulmuştu. 2014’te kadın ölümleri 2013’e oranla yüzde 31 artış gösterdi. 2014’te sadece 109 kadın ya da kız çocuğu yaşadıkları tecavüzü yargıya taşıdı. Tecavüze uğrayan her 3 kişiden biri 12-17 yaş aralığında. Tecavüze uğrayanların yüzde 13’ü turist ve göçmen kadınlar, yüzde 4,5 ise engelli. Tecavüz edilen kadınların yüzde 12’si ise kocaları ya da sevgilileri tarafından tecavüz edildi. 2014’te 140 cinsel taciz haberi medyaya yansıdı.

2014’te 575 kadın şiddete maruz kaldı

İnsan Hakları Derneği’nin derlediği verilere göre ise Türkiye’de her 4 saatte 1 kadın tecavüze uğruyor veya erkek şiddetine maruz kalıyor. 2014 ‘Kadına Yönelik Hak İhlalleri’ raporuna göre geçtiğimiz yıl 575 kadın, erkek şiddetine maruz kaldı. 282 kadın ise hem taciz hem tecavüze uğradı, 257 kadın ise erkek şiddetiyle öldürüldü. Son 15 yılda kadına tecavüzden yargılanan devlet görevlilerinin sayıları da bir hayli kabarık. Buna göre, 241 polis, 91 asker, 17 özel timci, 15 korucu ve 45 gardiyan tecavüz suçundan yargılandı. Ancak hiçbiri ceza almadı. Şiddetten ölen kadınların çetelesinin tutulduğu Şiddetten Ölen Kadınlar İçin Dijital Anıt verilerine yansıyan rakamlara göre ise 2014 yılında 287 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuna göre ise 2014 yılında en az 294 kadın erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitirdi. Ancak emniyet kaynaklarının açıkladığı verilere göre ise 2014’te 133 kadın öldürüldü.