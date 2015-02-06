TBMM'de kadınsız kadına şiddet komisyonu!

Kadın örgütlerinin yıllardır sürdürdüğü mücadele ve çağrılar sonucunda TBMM çatısı altında kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştırmak üzere kurulan komisyonun ilk toplantısına kadın örgütlerinin büyük çoğunluğu davet edilmedi.

Duruma tepki gösteren Mor Çatı, İstanbul Feminist Kollektif, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Uçan Süpürge’nin de aralarında bulunduğu 60 örgüt, AKP’li milletvekillerinden oluşan komisyondan, çalışmalara davet edilen örgütlerin hangi kriterlere göre seçildiğini açıklamasını istedi.

Erkek şiddetine karşı TBMM’nin acil olarak önlem alması amacıyla 124 kadın örgütünden oluşan Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, komisyon kurulabilmesi için 20 Temmuz 2014’ten bu yana çalışmalar yürütüyor. Yıllardır süren mücadele ve çağrıların sonucunda TBMM çatısı altında “Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu” kuruldu. Ancak komisyon kurulduktan hemen sonra gerçekleştirilen 5 Şubat’taki toplantıya kadın örgütlerinin büyük çoğunluğu davet edilmedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, komisyon, davet edilme çağrılarına “Onlardan daha sonra yazılı görüş alacağız” yanıtını verdi. 60 kadın örgütü basın açıklaması yaparak bu duruma tepki gösterdi. Açıklamada “Komisyon, kuruluşundan hemen sonra attığı ilk adımda bizleri büyük hayal kırıklığına uğrattı. 5 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da yapacağını duyurduğu toplantıya, kadına yönelik şiddet alanında yıllardır mücadele eden bağımsız kadın örgütlerinin büyük bir çoğunluğunu davet etmeyip dışlamış durumdadır. Böylece daha baştan konuyla ilgili yıllara dayanan emek, bilgi ve deneyim sahibi kadın örgütlerinin çalışmalara dahil olmalarını engelleyerek esas olarak kendi siyasi görüşüne yakın sivil toplum örgütleri ile çalışacağını şimdiden belli etmiştir” denildi.