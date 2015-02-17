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'AKP'nin yeni Türkiye'sinde kadınlar sürekli aşağılanıyor'

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Mersin'de katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan cinayetini protesto etti

17 Şubat 2015 22:15

Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Kadın Çalışma Grubu üyeleri, AKP'nin 'Yeni Türkiye'sinde kadınların aşağılandığını, kimliğinin sömürüldüğünü belirterek, Özgecan Aslan cinayetinin sorumlusunun iktidar olduğunu söyledi.

Mersin'de Forum Alışveriş Merkezi havuz başında bir araya gelerek 'Özgecan isyanımızdır. Kararlıyız, kadın cinayetlerini durduracağız' pankartı açarak, 'AKP tecavüzcüyü koruyor', 'Yasta değil isyandayız', 'Kadın cinayetleri politiktir' ve 'kadınlar susmadı, susmayacak' dövizleri taşıdı.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Asiye Ülkü Karaalioğlu, yaptığı açıklamada; vahşetin, haklı bir toplumsal infiale yol açtığını söyledi. Özgecan'ın öldürülmesinin kadın- erkek duyarlı herkesin haklı tepkilerine neden olduğunu kaydeden Karaalioğlu, "Zira AKP'nin 'Yeni Türkiye'si, kadınların sürekli olarak aşağılandığı, ikincilleştirilmenin sistematik hale geldiği, kadın cinayetlerinin yüzde bin 400 arttığı, kadın bedeninin, kimliğinin ve emeğinin bir bütün olarak sömürüldüğü bir ülke haline gelmiştir" diye konuştu.

 

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