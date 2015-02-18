Tecavüz kardeşliği: Özgecan'ın katline yardım eden Gökçe için ilaçla tecavüz açıklaması!

Özgecan'ın vahşice katledilmesinin ardından bir korkunç gerçek daha ortaya çıktı. Özgecan'ın öldürülmesi olayına yardım ettiği iddia edilen Fatih Gökçe'nin eski sevgilisini uyku ilacıyla uyutup tecavüz ettiği ileri sürüldü.

Cinayete yardım eden Fatih Gökçe’nin, 4 ay önce eski sevgilisine tecavüz ettiği ortaya çıktı. Yaşadıklarını anlatan N.A.’nın, korkudan şikayetçi olmadığı belirlendi.

Bir kadın korktu, bir genç kız öldü

Türkiye'yi ayağa kaldıran Özgecan Aslan cinayetinin ardından çarpıcı bir gelişme daha ortaya çıktı Akşam'dan Soner Kan'ın haberine göre, yaklaşık 4 ay önce 23 yaşındaki N.A., bir dönem sevgili olduğu ve cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Gökçe ile bir kafede buluştu. İddiaya göre; Gökçe, eski sevgilisinin içeceğine uyku ilacı attı.

Genç kız kendinden geçince Fatih Gökçe, planını devreye soktu. Gökçe, önce N.A.’yi sahil kenarındaki bir eve götürdü, ardından da tecavüz etti. 18 yaşındayken Fatma T. adlı bir kadınla evlenip boşanan ve bu evliliğinden bir de kız çocuğu olan Gökçe, yaklaşık 1.5 ay boyunca N.A.’yı zorla alıkoydu.

Aynı zamanda da TIR şoförlüğü yapan Gökçe, iş icabı uzun yola gidince de N.A., komşusunun telefonundan ailesine ulaştı, ardından da aldığı borç parayla kaçıp, Tarsus’taki ailesinin yanına sığındı. Ancak genç kız, korktuğu için polise gidemedi. Daha önce ‘kayıp’ başvurusunda bulunan ve sonrasında da kızlarını Fatih Gökçe’nin kaçırdığı yönünde şikayetçi olan N.A.’nın ailesi de, bir başka iddiaya göre de baskı ve tehditler üzerine bu şikayetinden vazgeçti. Olayın şokunu hâlâ üzerinden atamayan N.A. yaşadıklarını sadece Akşam'a anlattı.

Bana tecavüz etti

Benimle evleneceğini söylüyordu. Ama ‘vitiligo’ yani güneşe çıkamama hastalığı olan 5 yaşında kızı vardı. Ona bakıcılık yapmamı istiyordu. Beni 1.5 ay boyunca o evde alıkoydu. Bana zorla sahip olup, tecavüz etti. Gökçe’nin TIR ile uzun yola gitmesini fırsat bilip evden kaçtığını da anlatan N.A., vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan’ın yaşadıklarının kendisini de sarstığını anlattı. ‘Neden şikayetçi olmadın?’ şeklindeki soruya da N.A., “Korktum. Adımın çıkmasını istemedim. Ben onu Allah’a havale ediyorum" cevabını verdi.