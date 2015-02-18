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Özgecan'ın katil zanlısı 'cezaevinde şişe ile darp edildi' iddiası

Özgecan Aslan'ın katil zanlılarından Fatih Gökçe'nin cezaevinde saldırıya uğradığı iddia edildi

18 Şubat 2015 09:20

Mersin'in Tarsus ilçesinde katledilen Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Suphi Altındöken'e yardım etmek suçundan tutuklanan Fatih Gökçe'nin bulunduğu cezaevinde saldırıya uğradığı öne sürüldü. Gökçe'nin tedavi amacıyla Erdemli Devlet Hastanesi'ne getirilip ameliyat edildiği haberleri üzerine açıklama yapan hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Ömer Ulak, iddiaları yalanladı.

Akşam saatlerinde sosyal medya ile bazı internet sitelerinde, Fatih Gökçe'nin Mersin'in Erdemli ilçesi'ndeki cezaevine getirildiği, buradaki mahkumlar tarafından kırılan şişenin parçalarıyla kalçasının kesildiği ve Erdemli Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildiği yönünde haberler çıktı.

Haberin ilçede yayılması ve basın mensuplarının konuyu araştırmaları üzerine açıklama yapan Erdemli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ömer Ulak, "Sosyal medyada yapılan ve bazı haber sitelerine konu olan olayla ilgili hiçbir şahıs, hastanemize gelmemiştir. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Bu haberin herhangi bir gerçeklik payı yoktur. Geçmiş kayıtlara baktığımızda da bu isimde hiç kimsenin kaydı yoktur" dedi. 

Hastanenin nöbetçi cerrahı İsmail Güler ise bu şekilde herhangi bir tedavinin gerçekleşmediği anlattı ve haberin asılsız olduğunu vurguladı.
 

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