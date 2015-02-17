Adnan Kaptan İlkokulu ikinci sınıfında öğrenim gören Tuana Karahan ve Zeynep Bengü Gökdere, Aslan'ın öldürülmesine ilişkin televizyon haberlerini izleyince büyük üzüntü yaşadı.

Duygularını, Aslan'a ithafen kaleme alan bu öğrenciler, yazdıkları mektupları teneffüs sırasında öğretmenleri Neşe Çetinbağ Karasoy'un sınıftaki masasına bıraktı. Karasoy'un derse girince okuduğu mektuplar hem kendisine hem de öğrencilerine duygulu anlar yaşattı.

Karahan, mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Özgecan Abla, seni acı çektirerek öldürdüler. Allah cezasını versin, elleri kırılsın. Sen bir melek oldun. Evet, gerçekten bir melek oldun. Sen cennete gittin. Annen baban çok üzüldü ama sen üzülme. Sen üzülünce onlar da üzülür. Senin için herkes yürüdü. Senin için herkes slogan attı. Seni seviyoruz Özgecan Abla."

Gökdere ise duygularını, "Özgecan Abla, seni öldüren kişinin Allah belasını versin. Sen daha 20 yaşındaydın. Herkes senin fotoğraflarını çekip sana kartlar hazırladı. Şu an ben de sana yazıyorum. Seni çok seviyorum Özgecan Abla" cümleleriyle özetledi.

'Öğretmenim Özgecan ablam gibi öldürülmekten korkuyorum'

Karasoy, mektupların kendisi ve öğrencilerinde büyük bir etki bıraktığını söyledi. Öğrencilerinin cümlelerini okuyunca şaşırdığını dile getiren Karasoy, "Herkesin, akademik başarıdan önce çocuklara vicdanlı ve ahlaklı olmayı öğretmesini isterim" dedi.

Söz konusu derse girdiğinde yaşadığı başka bir olayı da aktaran Karasoy, öğrencilerinden Zeynep Gürkan'ın ağladığını fark ettiğini bildirdi.

Ona bunun nedenini sorduğunu ifade eden Karasoy, "O kadar içten ağlıyordu ki beni de etkiledi. 'Öğretmenim, çok korkuyorum' dedi. Niçin korktuğunu sorduğumda ise 'Öğretmenim, Özgecan Ablam gibi öldürülmekten korkuyorum. Ben de minibüse binmekten korkuyorum.' O an ne cevap vereceğimi şaşırdım. Çünkü burası ufak bir yer. Böyle bir yerde çocuklar bu kadar korkuyorsa büyükşehirlerde yaşayan çocukların korkusunu hiç düşünemiyorum" diye konuştu.

Gökdere ise olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, "Özgecan Ablam bunu hak etmiyordu. İyi yaşamı hak ediyordu. Artık o bir melek oldu, cennete girdi. Ben onu çok sevmiştim. Onun için ablama mektup yazdım" ifadesini kullandı.

Karahan da Aslan'ı tanımadığı halde üzüntüsünü belirtmek için böyle bir mektup yazdığını belirtti.