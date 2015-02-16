Özgecan Aslan cinayetinde kullanılan bıçak, atık su kanalında bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesi olayında kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulundu.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bir ihbar üzerine Tekke Mahallesi'ndeki atık su kanalında arama yapan polis ekipleri, bir bıçak buldu.

Bıçağın olayda kullanılan suç aleti olduğunu değerlendiren ekipler, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Eşi, çocuğunu alarak evden ayrıldı

Bu arada, tutuklanan cinayet zanlısı Ahmet Suphi Altındöken'in eşi N.A'nın ilçe merkezindeki evinden ayrılarak 5 yaşındaki oğluyla bir yakınının yanına gittiği öğrenildi.

Tutuklanan diğer sanık Necmettin Altındöken'in 15 yıl önce boşandığı, cinayet zanlısı oğlu Ahmet Suphi Altındöken ile yaşadığı kaydedildi.