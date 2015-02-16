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Özgecan Aslan'ın ablası: Okulda dersi bir kenara geçsinler, önce sevgiyi ve insanlığı öğretsinler

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın ablası Beste Aslan, kız kardeşiyle tek kişi olduklarını söyledi

16 Şubat 2015 23:54

Mersin'in Tarsus ilçesinde vahşi biçimde öldürülen Özgecan Aslan'ın kardeşi Barış Ali ve ablası Beste, canlı yayında konuştu. Barış Ali "Nasılsın?" sorusuna sadece "Çok kötüyüm" cevabını verebildi.

Kanal D Ana Haber'i Mersin'de, Özgecan Aslan için kurulan taziye çadırında sunan Cüneyt Özdemir'e konuşan, acılı anne-baba adalete güvendiklerini ve kızlarının katillerinin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Canlı yayında Özgecan'ın erkek kardeşi Barış Ali ve ablası Beste de konuştu. Cüneyt Özdemir'in Barış Ali'ye yutkuna yutkuna sorduğu 'Nasılsın, neler hissediyorsun' sorusuna sadece bir cümleyle, 'Çok kötüyüm' diye cevap verdi.

 

'Okulda dersi bir kenara geçsinler, önce sevgiyi ve insanlığı öğretsinler'

 

Özgecan'ın ablası Beste ise şunları söyledi: "Ben inanamıyorum hala. Yanımda sanki. İkimiz tek kişiydik onunla. Her şeyimiz birdi bizim. Ben sadece insanlara yalvarıyorum, ne olur biraz daha bilinçlensinler. İnsanlara artık okulda insanlık dersi göstersinler. Çocuklara sevgi ve insanlık dersi versinler.  Aileler çocuklarını görmeden bilmeden yaşıyorlar. Artık bakmasınlar, görsünler. Sevgi her şeyin ilacı. Sevgi her şeyin başı. Özge ve ben hep bunu savunduk. Özge onun için psikolog oldu. İnsanlık adına bir şeyler yapmak için uğraştk, savaşımız buydu. Okula gittiklerinde dersi bir kenara geçsinler. Önce sevgiyi insanlığı öğretsinler."

 

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