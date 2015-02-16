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Politika

Başbakan Davutoğlu: Özgecan'ın katil zanlısına hücre hapsi de dahil ciddi bir ceza söz konusu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Özgecan Aslan'ın katil zanlısı için iyi hal indirimine tabi olmayacağını söyledi

16 Şubat 2015 23:13

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin, "Değişik görüşler beyan edilebilir ancak bugünkü hukuki çerçevede en sert cezayı saldırganların hak ettiğine inanıyoruz" dedi.

Başbakan Davutoğlu,  Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Davutoğlu, Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlılarına ilişkin soruya "Burada, ağırlaştırılmış müebbet hapis, hiçbir iyi hal vesaire gibi indirime tabi olmayacak şekilde, hücre hapsi de dahil olmak üzere ciddi bir ceza söz konusu. Kamuoyunda değişik görüşler beyan edilebilir ancak bugünkü hukuki altyapıda, hukuki çerçevede en sert cezayı bu saldırganların hak ettiğine inanıyoruz.

Özgecan'ın failleri kısa sürede yakalandı. Adaletin failleri en sert şekilde mukabelede bulunacağına inanıyorum. Bu bir zihniyet ve ortak kültür meselesi. Kadına yönelik şiddet konusunda etki analizi yapılmasını kararlaştırdık, yeni eylem planı çıkaracağız. Bir kez daha acılı ailemize taziyelerimi sunuyorum ve onurlu, vakurlu duruşları için 70 milyon adına teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

 

'İç Güvenlik paketine alternatif geliştirmemiz söz konusu değil'

 

Davutoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak "İç Güvenlik Paketi" tasarısına yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

"Biz hem kamu düzenini sağlayacağız hem de Çözüm Süreci'ni kararlılıkla yürüteceğiz. Nereden gelirse gelsin, bu güvenlik paketi pahasına bazı adımlar atılması konusunda, açık söyleyeyim, hiçbir şekilde bir alternatif düşünce geliştirmemiz söz konusu değil. Meclis çalışmalarının bir şiddet, bir gerginlik ortamına dönüşmemesi temennimizdir. Muhalefet etmek için muhalefet etmek, seçim ortamında Türkiye'yi kaosa sürüklemek gibi bir hesap varsa TBMM buna boyun eğmez, AK Parti buna boyun eğmez."

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