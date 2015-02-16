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Özgecan Aslan'ın katil zanlısının annesi: Çocuğumun ruh sağlığı bozuktu

Özgecan Aslan cinayetinin katil zanlısı Suphi Altındöken'in annesi, çocuğunu koruyamadığını söyledi

16 Şubat 2015 22:48

Türkiye'yi ayağa kaldıran Özgecan Aslan cinayetinin katil zanlısı Suphi Altındöken'in annesi Naciye Tan, oğlunun ruh sağlığının bozuk ve babasının şiddet eğilimi olduğunu olduğunu belirterek "Çocuklarımız onun yanında büyüsün istemedim" diye konuştu.

Show Haber'e konuşan Naciye Tan şunları söyledi: "Bir hafta önce oğlumla doğum günümde görüştüm.Benim oğlum normaldi.İşine gücüne ailesine bakıyordu. Ailesine nasıl daha iyi bakarım diye onunla mücadele ediyordu.Hiçbir çocuk katil, hırsız, terörist doğmaz. Herkes melek doğar. Onu bu hale getiren bir sürü etken var.

 

'Annesinin, babasının elin ayağını öperim'

 

Ben onların acılarına ne kadar katkı olabilirim ki. Ne diyebilirim. Beni yanlarına götürün dedim. Annesinin babasının elini ayağını öperim. Ben anayım. Benim de kızım var.Kızımın başına bir şey gelsin ister miyim? Asla dilemem.

Ben çocuğumu koruyamadım. Babasının şiddet eğilimi vardı. Biz kaç yıldır ayrıyız. Ben çocuklarımızın onun yanında büyüsün istemedim. Ben kocamdan çok şiddet gördüm ama anneme babama söyleyemedim.

 

'Babası kemerle, kesici aletle beni dövdü'

 

Babası kemerle, kesici aletle beni dövdü. Bunları kimseye söyleyemedim.

Üç gündür kimseyle konuşamıyorum.İçimden kendimle konuşuyorum sadece. Ben bu olayı duyduğumda inanamadım.Ta ki olayın içinde babası var dediler o zaman inandım.

 

'Bu etkenler asla oğlumu aklamak için değil'

 

Benim çocuğumun sağlığı bozuktu.Benim çocuğum neler yaşamadı ki. Ben bunu anlatamıyorum.

Bir insanı yok etmeye hakkı yok benim oğlumun.Ben bunu asla kabul etmiyorum.Bu olaydan sonra oğlumla hiç görüşmedim.Ben o ailenin yanına gitmeyi çok istiyorum.

Ben aileye ne diyeceğimi bilemiyorum.O kadar çok etken var ki. Hangi birini anlatayım. Bu etkenler asla oğlumu aklamak için değil."

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