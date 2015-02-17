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170 sunucu Özgecan Aslan için siyahlara büründü

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşi biçimde öldürülmesini protesto etmek için tüm Türkiye'de siyah giyme eylemi gerçekleştirildi

17 Şubat 2015 22:54

Medya Takip Merkezi, 16 Şubat Pazartesi günü Özgecan Aslan için siyah giyinen sunucu ve konuklarının sayısını açıkladı.

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın vahşi şekilde öldürülmesini protesto etmek amacıyla Pazartesi günü, tüm Türkiye’de siyah giyme eylemi yapıldı.

Milyonlar siyah giyerken, TV ekranlarındaki spikerler ve yayına çıkan konuklar da eyleme katıldı. Tüm Türkiye’yi yasa boğan bu olay için milyonlarca insan eyleme destek verirken, eyleme televizyonların ekran yüzleri de katıldı.

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) verilerine göre, Özgecan için düzenlenen siyah giyme eylemine bütün TV kanallarından katılım gerçekleşirken, 32 TV ekranında 170 sunucu ve yayın konuğu siyah kıyafetler giyindi. Ana haber bültenlerini sunan anchorlar, haber kanallarındaki ekran yüzleri siyah rengi tercih etti.

 

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