12 yaşındaki kızı dövdü, jiletledi, tecavüz etmek isterken yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde 19 yaşındaki A.Ş., ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki kızı dövüp, jiletle yaraladıktan sonra zorla bindirdiği minibüste tecavüz etmek isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Elektrik tesisatçısı babasının yanında çalışan A.Ş., iddiaya göre dün sabah saatlerinde plakası açıklanmayan minibüsle yanına yaklaştığı okula giden küçük kızı önce dövdü, ardından zorla araca bindirdi. A.Ş., minibüste de dövmeye devam ettiği kızı daha sonra jiletle yaraladı. O sırada yoldan geçen bir kişi olayı görüp hemen polisi aradı.



İhbar üzerine harekete geçen ekipler, camları kapalı minibüsü aynı cadde üzerinde park halinde buldu. Kapıyı açan polisler, A.Ş.’yi kıza tecavüz etmeye çalışırken yakaladı.



Küçük kız, kapıyı açan polisten "Amca beni kurtarın" diye ağlayarak panik halinde yardım isterken, A.Ş. gözaltına alındı.



Emniyet’teki ifadesinde A.Ş.’nin daha önce kendisine arkadaşlık teklifi ettiğini ancak kabul etmediğini belirten kızın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından psikolojik tedavisine başlandığı ve bu nedenle de bir süre okuluna gidemeyeceği belirtildi.



A.Ş. ise Emniyet’teki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.