Zarrab'ın savunma kadrosuna finansal suçlarda uzman eski bir savcı da eklendi

ABD’te tutuklu yargılanan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet skandalının kilit ismi Reza Zarrab savunma ekibine katılan son isim, İranlı-Türk işadamının başsavcılıkla pazarlığa başladığına dair somut bir adım olarak yorumlandı. Aaron T. Wolfson adlı eski bir savcı, mahkemeye yazdığı dilekçeyle Sarraf’ın avukatları arasına katıldığını bildirdi. Wolfson’ın çalıştığı Lewis Beach PLLC avukatlık şirketinin internet sayfasındaki özgeçmişinde, Wolfson’ın finansal suçlarda uzman olduğu belirtiliyor.

'Kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' gibi suçlamalarla ABD’de tutuklanan İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın, kendisini tutuklatan Savcı Preet Bharara’nın en yakın arkadaşlarından Viet Dinh’i avukat olarak tuttuğu belirtilmişti.

Cumhuriyet'ten İlhan Tanır'ın haberine göre, “Finansal suç soruşturmalarından doğan itibar, cezai ve hukuki riskleri hafifletmeye çalışan yurtiçi ve yurtdışı müşterilere danışmanlık hizmeti verdiği” belirtilen Wolfson’un özellikle ekonomik ambargolar ve para aklama hukukuyla ilgilendiği belirtiliyor.

“Tecrübeli eski bir savcı ve avukat olarak, beyaz-yaka ceza olayları ve iç soruşturmalara muhatap olmuş şirket ve kişileri temsil de çalışma alanına girer” deniyor.

Wolfson’ın firmaya katılmadan önce JP Morgan Chase bankasının Para Aklamayla Mücadele ve Küresel Yaptırımlar programlarında üst düzey görevler üstlendiği aktarılıyor.