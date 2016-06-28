Kulis: Bayraktar, "Zarrab davasındaki isim listesinde yokum, ABD'ye gittim tutuklanmadan döndüm" dedi

Başsavcı Preet Bharara'nın Reza Zarrab'ın yargılandığı davada mahkemeye verdiği 91 kişilik isim listesinde eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın olmadığı iddia edildi. Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, kendisinin ABD'ye gittiğini ileri süren Bayraktar'ın dönüşünde “Bir işim için Amerika’ya gittim ve hiçbir şey olmadan döndüm. Savcı Bharara, mahkemeye verdiği listede ben yokum” dediğini aktardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zarrab'ın ABD'de tutuklanmasının ardından "Şimdi milletvekili olmayan o eski bakanlar bir ABD seyahati yapsınlar bakalım ne oluyor, yapabilirler mi?” diye sormuştu.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'ün haberi şöyle:

Eski Çevre Bakanı Bayraktar, "Gidebilirler mi” tartışmaları sürerken ABD’ye gitti. Bayraktar dönüşünde, “Bir işim için Amerika’ya gittim ve hiçbir şey olmadan döndüm. Savcı Bharara, mahkemeye 91 kişilik bir isim listesi verdi. Ben o listede yokum” diyerek diğer üç bakandan kendisini ayırdı.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’ın, Rıza Sarraf’ı tutuklayıp 17 Aralık soruşturmasını yeniden açmasının ardından “Gidebilirler mi” tartışması açılan, dönemin dört bakanından Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ABD’ye gitti ve döndü. Bayraktar dönüşünde, “Başsavcı mahkemeye 91 kişilik isim listesi verdi. Ben o listede yokum. O yüzden rahatça ABD’ye gittim ve döndüm” diyerek kendisini 17 Aralık’taki diğer üç bakandan ayırdı.

Türkiye’de AKP Hükümeti’nin yargıya müdahale ederek takipsizlikle sonuçlandırdığı ve Meclis’te de AKP milletvekillerinin oylarıyla kapattığı 17 Aralık Soruşturması’nın tartışmaları, ABD’de Savcı Bharara tarafından dosyanın açılması nedeniyle sürüyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir çıkış yaptı. Kılıçdaroğlu, 17 Aralık’taki dört bakanı işaret ederek, “Sarraf Türkiye’de aklandı, hapisten çıkarıldı. Soruşturmayı açan savcılar görevden alındı, yargıçlar sürüldü, Sarraf ABD’ye gitti tak diye gözaltına alındı. Şimdi milletvekili olmayan o eski bakanlar bir ABD seyahati yapsınlar bakalım ne oluyor, yapabilirler mi” diyerek yeni bir boyuta işaret etti.

Soruşturma sürerken

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışının hemen ardından kastedilen isimlerden dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’dan ses geldi. Edinilen bilgilere göre Bayraktar, çok kısa bir süre önce, savcı Bharara’nın soruşturması sürerken ABD’ye bir seyahatte bulundu ve tutuklanmadan Türkiye’ye döndü. Bayraktar, ABD’ye yaptığı seyahati ve burada tutuklanmamasını yakın çevresiyle paylaşmak istedi ve siyasete de mesaj verdi. Bayraktar mesajını şu ifadelerle anlattı:

" Rahatça ülkeme döndüm"

“Ben bir işim nedeniyle şu günlerde ABD’yi ziyaret ettim. ABD’den de daha yeni döndüm. Orada devam eden soruşturma ve dava nedeniyle ne tutuklama ne de başıma başka bir iş gelmedi. Rahatça seyahatimi yaptım ve ülkeme döndüm.”

“Savcı Bharara mahkemeye 91 kişilik bir isim listesi verdi. Ben o listede yokum. Benim bildiğim o 91 kişilik listede üst düzey bürokratlar, başka görevde olanlar, gazeteciler var. Ama ben yokum, çünkü zaten benim Rıza Sarraf’la hiçbir alakam yok.”

"Talimatı Erdoğan verdi"

Kılıçdaroğlu’nun “ABD’ye gitsinler bakalım” sözlerinin ardından Bayraktar’ın çevresiyle paylaştığı bu anlatımlar, Ankara kulislerinde yayıldı. Bunun üzerine siyasi çevreler, 17 Aralık sonrası Bayraktar’ın Erdoğan’dan gelen istifa çağrısına “Ne yaptımsa Başbakan’ın talimatıyla yaptım” şeklindeki çıkışıyla benzerlik kurdu. Bayraktar’ın “91 kişilik listede ben yokum” sözleri 17 Aralık günlerinde olduğu gibi diğer üç bakan Egemen Bağış, Zafer Çağlayan ve Muammer Güler’in konumlarıyla kendisi arasına çizgi çekme tavrı olarak görüldü.

Bayraktar’ın “ABD’ye gittim, tutuklanmadım” şeklinde algılanan bu sözleri, CHP’ye de ulaştı. Bu sözlerin ardından CHP’de, eylül ayında ABD’de düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı ya da Başbakan düzeyinde Türkiye’den katılım olan BM Genel Kurulu’na gidilip gidilemeyeceği tartışmasının açılmasına neden oldu. CHP’de şu değerlendirme yapıldı:

“Sarraf’ın kefaletle tahliye talebinin reddedilmesi, elde çok güçlü kanıtlar olduğunun açık göstergesi. Yaz aylarında iddianame hazırlanacak. Ardından eylül ayında BM Genel Kurulu var. Geçen yıl Erdoğan, Davutoğlu’nu bypass ederek kendisi katılmıştı. Bu yıl hem Cumhurbaşkanı’nın kendisi hem de Başbakan Genel Kurul’a gidemeyebilirler.”