T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran Büyükelçisi Fard: Reza Zarrab davası İran'ı değil, Türkiye'yi ilgilendiriyor

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, Reza Zarrab'ın çocukluğundan beri Türkiye'de olduğunu söyledi

20 Haziran 2016 23:10

Kara para aklama, İran'a uygulanan ambargoyu delme ve rüşvet iddiaları nedeniyle ABD'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab davası konusunda kohuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, “Bu şahıs ve bu dava, İran'dan çok Türkiye'yi ilgilendiriyor” dedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan İran'ın yeni Ankara Büyükelçisi Fard, İran-Türkiye ilişkileri çerçevesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

"Farsça'yı bilmiyor bile"

 


Fard'ın yaptığı açıklamalar şöyle: "Adı geçen Reza Zerrab ile ilgili konu yargısal bir konudur. Bu şahıs Türk vatandaşıdır, küçüklüğünden beri Türkiye'dedir. Belki de Türkçesi, İran dilinden daha iyidir. İran dilini bilmiyor bile olabilir. Onun davası İran'dan çok Türkiye'yi ilgilendirmektedir. İki ülkenin yargı kurumları otururlar, konuşurlar.


Aynı olayla ilgili olarak ülkemizde yargılanan Babek Zencani konusunda bizim ülkemizin yargısı kararını vermiştir. Hüküm verilmiştir. Biz yargı kararları konusunda bu hükümler dışında fikir beyan etmek istemiyoruz."

 

ETİKETLER

Muhammed İbrahim Taherian Fardreza zarrabtürkiyeiran

İlgili Haberler

Reza Zarrab'ın duruşması 6 Eylül'e ertelendi, jürili duruşma ocakta

Reza Zarrab’ın avukatı: 15 Temmuz’a kadar davanın düşmesini talep edeceğiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24