İran Büyükelçisi Fard: Reza Zarrab davası İran'ı değil, Türkiye'yi ilgilendiriyor

Kara para aklama, İran'a uygulanan ambargoyu delme ve rüşvet iddiaları nedeniyle ABD'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab davası konusunda kohuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, “Bu şahıs ve bu dava, İran'dan çok Türkiye'yi ilgilendiriyor” dedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan İran'ın yeni Ankara Büyükelçisi Fard, İran-Türkiye ilişkileri çerçevesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Farsça'yı bilmiyor bile"



Fard'ın yaptığı açıklamalar şöyle: "Adı geçen Reza Zerrab ile ilgili konu yargısal bir konudur. Bu şahıs Türk vatandaşıdır, küçüklüğünden beri Türkiye'dedir. Belki de Türkçesi, İran dilinden daha iyidir. İran dilini bilmiyor bile olabilir. Onun davası İran'dan çok Türkiye'yi ilgilendirmektedir. İki ülkenin yargı kurumları otururlar, konuşurlar.



Aynı olayla ilgili olarak ülkemizde yargılanan Babek Zencani konusunda bizim ülkemizin yargısı kararını vermiştir. Hüküm verilmiştir. Biz yargı kararları konusunda bu hükümler dışında fikir beyan etmek istemiyoruz."



