Reza Zarrab'ın duruşması 6 Eylül'e ertelendi, jürili duruşma ocakta

Kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile ABD’nin New York kentinde tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab, bugün New York’ta yargıç karşısına çıktı. Reza Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, 15 Temmuz’a kadar davanın düşmesini talep edeceklerini söyledi. Savcı Preet Bharara savunmanın davanın düşmesine ilişkin isteğine yanıt verecek. 19 Ağustos’a kadar savunma savcılığın yanıtına karşılık verecek. 6 Eylül’de her iki taraf da sözlü iddia ve savunmada bulunacak. Hâkim Richard Berman, bir sonraki duruşma günü olarak 6 Eylül’ü belirledi. Jürili duruşma ise 23 Ocak'ta yapılacak.

ABD'nin New York kentinde tutuklu olarak yargılanan ve hakkında 75 yıl hapis cezası istenen işadamı Reza Zarrab'ın, 16 Haziran'da görülmesi gereken duruşması, iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın iş seyahatlerinin yoğunluğunu gerekçesiyle bugüne tarihine ertelenmişti.

New York'ta, Metropolitan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Reza Zarrab, Habertürk'ün haberine göre, yerel saatle 09:00'da, Türkiye saatiyle saat 16:00'da duruşmaya çıktı.

Zarrab’ın duruşmasından notlar şöyle:

Zarrab’ın bugün yapılan duruşmasının görüldüğü binaya giden yoldaki New York Yüksek Mahkemesi’nin üzerinde yazan “Adeletin gerçek tecellisi, iyi bir yönetimin en sağlam temelidir” yazısı, Türkiye’de mahkemelerde yazan “Adalet mülkün temelidir” yazısının bir benzeriydi.

Bugünkü duruşmaya, bir öncekinin aksine tarih ve prosedüre karar verilen celse olması bakımından daha çok Türk gazetecilerin ve avukatların rağbet ettiği görüldü. İddia makamını temsilen Sidhardha Kamaraju ve üç savcı dışında Zarrab’ın Amerikalı avukat üçlüsü ve avukat Şeyda Yılmaz da hazır bulundu.

Zarrab, mavi bir hapishane forması ile, elleri kelepçesiz bir şekilde geldi. Kulaklığı takıp Türkçe tercümeyi dikkatle dinledi. Kızı ve eşinden ayrı geçirdiği babalar günü ile ilgili soruya avukat Şeyda Yılmaz “Zordu” anlamında başını sallayarak cevap verdi. “Onun dışında sıradan bir gündü” dedi.

Her iki taraf da bir önceki duruşma sonrası kefalete ret çıkmasının ardından beklemeye geçip, alışılan bir söz düellosu yerine tarihlerin belirleneceği güne odaklandılar.

Yargıç Berman, kefaleti red kararının davanın seyrini savunma için daha acil hale getirmiş olabileceğini kabul ettiğini ve gerekirse hızlandırma amaçlı takvimini ayarlayabileceğini belirtti.

Zarrab'ın avukatı Brafman, kefaletin reddedilmesi kararını temyiz edeceklerini ve davanın düşmesi için de başvuruda bulunacaklarını söyledikten sonra savcılık makamı ve hakim Berman’ın da onayladığı takvimi açıkladı. Buna göre;

15 Temmuz, davanın düşmesi için başvuru tarihi,

5 Ağustos, savcılığın cevabı,

19 Ağustos savunmanın savcılığa cevabı,

6 Eylül saat 11.00’de sözlü savunma yapılacak.

Jürili duruşma 23 Ocak'ta

Bunun ardından 23 Ocak’ta jürili duruşmanın görülmesine geçilecek. Brafman, aslında Şubat 2017’yi istedi ama 23 Ocak’a razı oldu. Bu denli uzun zaman almasının nedeni, Brafman tarafından “binlerce e-posta ve parasal işlemi kapsayan belgelerin incelemesinin zaman alması” olarak açıklandı. Zarrab’ın kalmakta olduğu Manhattan Correctional Center adlı federal tutuklu merkezinin bilgisayar sisteminin bu denli çok sayıda belgeyi işleyecek kadar büyük kapasiteli olmamasının sorun teşkil ettiğini de söylemesi gözden kaçmadı.

Savcı Sidhardha Kamaraju, hakimin bir sorusunu yanıtlarken 23 Ocak’ta görülecek davanın üç hafta sürmesini beklediklerini söyledi.