Reza Zarrab'ın duruşması 20 Haziran'a ertelendi

Kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile ABD’nin New York kentinde tutuklu olarak yargılanan Reza Zarrab’ın, 16 Haziran’da görülmesi gereken duruşması 20 Haziran’a bırakıldı.

DHA'nın haberine göre; Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, davaya bakan Yargıç Richard Berman’a yolladığı dilekçede, iş seyahatlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek, Reza Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman’ın da tarih değişikliğine rıza gösterdiğini belirterek, duruşmanın 20 Haziran tarihine ertelenmesini istedi.



Mahkeme yargıcı, bu isteği uygun bularak, duruşmanın 20 Haziran Pazartesi gününe ertelenmesine karar verdi. Zarrab, önümüzdeki pazartesi günü yerel saat ile sabah 09:00’da (TSİ 16:00) yargıç karşısına çıkacak.